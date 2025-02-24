Özcan Deniz\'in sağlık durumu hakkında flaş gelişme

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Haberler.com'un Youtube kanalında yayınlanan Magazin Bahane isimli programda Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Özcan Deniz'in sağlık durumu hakkında konuştu.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunların ardından kalp spazmı geçirerek sevenlerini korkutmuştu. Deniz, yaşadığı sağlık sorununun ardından eşi ve çocuğuyla birlikte dinlenmeye çekilmiş ve sessizliğe bürünmüştü. Sağlık durumu merak edilen sanatçı ile ilgili flaş bir gelişmeyi Hakan Solaker, Magazin Bahane programında açıkladı.

KALBİNE 3 TANE STENT TAKILACAK

Hakan Solaker'in özel haberine göre, Özcan Deniz önümüzdeki günlerde anjiyo olacak ve kalbine 3 tane stent takılacak. Solaker, Gökay Kalaycıoğlu'na sanatçının sağlık durumuna ilişkin şunları söyledi:

"Özcan Deniz, ayın 26'sında son programına çıkıyor. Ramazan ayıyla birlikte, doktoru Bingür Sönmez'in kararıyla çalışmayacak. Deniz'e 2 veya 3 tane stent takılacak. Stent zaten takıldıktan sonra hemen taburcu olunabilen bir şey. Kızıl Goncalar seti de durdu bir süre. Yani Özcan Deniz bir süre vücudunu dinlendirecek"

"TİCARİ BİR META"

Gökay Kalaycıoğlu ise Özcan Deniz'in sağlığının ailesiyle yaşananlardan sonra bozulduğuna gönderme yaparak "Aileden birini bu kadar ticari bir meta olarak gören başka bir aile örneği ben görmedim. Böyle bir şey görmedim" dedi.