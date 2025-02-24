Özcan Deniz'in sağlık durumu hakkında flaş gelişme - Son Dakika
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Özcan Deniz'in sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Özcan Deniz\'in sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Ailesiyle yaşadığı sorunların ardından kalp spazmı geçiren Özcan Deniz'in sağlık durumu hakkında flaş bir gelişme meydana geldi. Gazeteci Hakan Solaker, Magazin Bahane'de sanatçının önümüzdeki günlerde anjiyo olacağını ve kalbine 3 tane stent takılacağını açıkladı.

24.02.2025 10:36
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Haberler.com'un Youtube kanalında yayınlanan Magazin Bahane isimli programda Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Özcan Deniz'in sağlık durumu hakkında konuştu.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunların ardından kalp spazmı geçirerek sevenlerini korkutmuştu. Deniz, yaşadığı sağlık sorununun ardından eşi ve çocuğuyla birlikte dinlenmeye çekilmiş ve sessizliğe bürünmüştü. Sağlık durumu merak edilen sanatçı ile ilgili flaş bir gelişmeyi Hakan Solaker, Magazin Bahane programında açıkladı.

KALBİNE 3 TANE STENT TAKILACAK

Hakan Solaker'in özel haberine göre, Özcan Deniz önümüzdeki günlerde anjiyo olacak ve kalbine 3 tane stent takılacak. Solaker, Gökay Kalaycıoğlu'na sanatçının sağlık durumuna ilişkin şunları söyledi:

"Özcan Deniz, ayın 26'sında son programına çıkıyor. Ramazan ayıyla birlikte, doktoru Bingür Sönmez'in kararıyla çalışmayacak. Deniz'e 2 veya 3 tane stent takılacak. Stent zaten takıldıktan sonra hemen taburcu olunabilen bir şey. Kızıl Goncalar seti de durdu bir süre. Yani Özcan Deniz bir süre vücudunu dinlendirecek"

Özcan Deniz'in sağlık durumu hakkında flaş gelişme

"TİCARİ BİR META"

Gökay Kalaycıoğlu ise Özcan Deniz'in sağlığının ailesiyle yaşananlardan sonra bozulduğuna gönderme yaparak "Aileden birini bu kadar ticari bir meta olarak gören başka bir aile örneği ben görmedim. Böyle bir şey görmedim" dedi.

Özcan Deniz'in sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Kızıl Goncalar, Özcan Deniz, Magazin, Aile, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özcan Deniz'in sağlık durumu hakkında flaş gelişme - Son Dakika

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