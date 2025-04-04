Piyasa dizisi reytinglere yenik düştü! Başrol oyuncusu sebebini açıkladı

Kimi hikâyeler başlar başlamaz sarar, kimileri ise daha yolun başında savrulur. Kanal D'nin bu sezonki yapımlarından Piyasa, ne yazık ki ikinci grupta yer aldı. Alp Navruz ve İlayda Alişan'ı buluşturan, Piyasa izleyiciyle güçlü bir bağ kuramamanın bedelini ödedi. Pastel Film imzalı dizi, yalnızca 5 bölüm yayınlandıktan sonra final kararı aldı.

6. Bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkacak olan Piyasa, reyting rüzgârında tutunamadı. Son çekimleri tamamlandı, veda sahneleri hazırlandı.

Dizinin başrol oyuncularından İlayda Alişan rol aldığı dizi hakkında duygularını şu sözlerle dile getirdi, "Dizimiz bitti. Final bölümü yayınlanacak bu hafta. Çektik bitirdik. Seyirci sevmedi. Onların takdiri. Bazı işler olmayınca olmuyor."