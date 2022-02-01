Rachel Araz kimdir? Rachel Araz kaç yaşında, nereli? Rachel Araz Instagram hesabı ne? Sosyal medya fenomeni Rachel Araz biyografisi!

Rachel Araz sosyal medya da paylaştığı gönderilerle gündeme gelmektedir. Ünlü fenomen takipçilerine ilham olacak gönderiler paylaşmaktadır. Gündemden düşmeyen Rachel Araz kimdir ve kaç yaşındadır sorularına takipçileri tarafından yanıt aranıyor. Rachel Araz kendi has tarzı ile sevenlerine ilginç paylaşımlarda bulunuyor. İnsanlar merak ettiği Rachel Araz kimdir ve nerelidir gündeme geliyor. Rachel Araz kimdir ve ne iş yapıyor merak ediliyor. Rachel Araz kimdir ve nereli, kaç yaşında herkes tarafından merak edilmektedir. Rachel Araz kimdir? Rachel Araz kaç yaşında ve nereli? Rachel Araz kimdir? Rachel Araz nereli? Rachel Araz Instagram hesabı ne? Detaylar haberimizdedir…

RACHEL ARAZ KİMDİR?

Rachel Araz, 24 Mart 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Notre Dam de Sion Fransız Lisesinde okuyan Rachel Araz, Üniversiteyi Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünde tamamlamıştır. Bir süre Beymen'de Kurumsal İletişim ve Pazarlama Bölümünde çalışan Araz, Beymen'in ardından Balenciaga Türkiye Marka temsilciliği, Satın Alma Planlama ve Merchandising departmanlarında görev yapmıştır. Şu an ise Sosyal Medya Danışmanlığı, İçerik Editörlüğü yapmakta ve çeşitli markalar ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Rachel Araz'ın annesi avukattır. Başarılı fenomen Rachel Araz, 17 yaşında annesini kaybetmiştir. Babası ise mühendistir. Rachel Araz 2016 yılında Santa Farma İlaç Sanayi'nin patronu Sami Kiresepi evlenmiştir. İki çocukları vardır. İlk çocukları Galia 2018 yılında dünyaya gelmiştir. İkinci çocukları 2019 yılında dünyaya gelmiştir. İkinci çocuklarının ismi Lionel'dir. Ünlü fenomen takipçilerine ilham olacak gönderiler paylaşmaktadır.

RACHEL ARAZ INSTAGRAM HESABI NE?

Gündemden düşmeyen Rachel Araz kimdir ve kaç yaşındadır sorularına takipçileri tarafından yanıt aranıyor. Rachel Araz kendi has tarzı ile sevenlerine ilginç paylaşımlarda bulunuyor. İnsanlar merak ettiği Rachel Araz kimdir ve nerelidir gündeme geliyor. Rachel Araz kimdir ve ne iş yapıyor merak ediliyor. Rachel Araz kimdir ve nereli, kaç yaşında herkes tarafından merak edilmektedir.

Rachel Araz Instagram hesabı ne? sorularına yanıt aranıyor. Sosyal medya fenomeni olan Rachel Araz, sosyal medya hasabından paylaştığı gönderilerle gündeme geliyor. Takipçilerine sık sık ilginç paylaşımlarda bulunan ünlü fenomen Rachel Araz, gittiği yerleri ve ilginç tarzıyla çekindiği fotoğrafları sevenleri ile paylaşıyor. Rachel Araz Instagram hesabı, "rachelaraz" kullanıcı adıdır.