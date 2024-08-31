Sabahat Akkiraz Amasylıları Coşturdu - Son Dakika
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Sabahat Akkiraz Amasylıları Coşturdu

Sabahat Akkiraz Amasylıları Coşturdu

Türk halk müziğinin güçlü sesi Sabahat Akkiraz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünde düzenlenen konserde Amasylıları türküleriyle mest etti.

31.08.2024 00:49  Güncelleme: 00:51
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Türk halk müziğinin güçlü sesi Sabahat Akkiraz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünde düzenlenen konserde Amasylıları türküleriyle mest etti.

Amasya Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Sabahat Akkiraz Yavuz Selim Meydanı'nı dolduran binlerce seyirciye coşku dolu anlar yaşattı. Değme Felek türküsünü seslendiren Akkiraz, "Amasya'nın en güzel türküsü ben derledim. O yüzden Amasya yaşasın. Türküleri güzel, yurdu güzel, insanı güzel, sizleri seviyorum" dedi.

Amasyalılara seslenen Akkiraz, "Her zaman bu aşk şehrinde olmaktan mutlu olmuşumdur. Her vesilesiyle, bayram vesilesiyle sizler birlikte olduğum için çok mutluyum. Türk'ün en büyük Zafer Bayramı kutlu olsun. Atatürk'e, laik Türkiye Cumhuriyeti'ne saygıyı ve sevgiyi ilelebet güzel yaşamı, nasıl isteriz biliyor musunuz? Türkülerle, davullarla, zurnalarla, bir oluruz, iri oluruz, diri oluruz" diye konuştu.

Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi, sevilen sanatçıya teşekkür ederek çiçek verdi. Başkan Sevindi, "Büyük Taarruz'un 102'nci yılında bizi yalnız bırakmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 105 yıl önce Amasya'ya geldiğinde tamimde, "Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" demişti. 102'nci yılını kutladığımı taarruzdan 3 yıl sonra dediğini başarmış, bunun ilk adımlarını Amasya'da atmıştı. O yüzden sizi bu gece burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Amasyalılar hala Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in emrindedir. Bunu çok net görüyoruz" şekline konuştu. Konseri CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz de izledi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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