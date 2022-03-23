Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Derin ölecek mi? - Son Dakika

SADAKATSİZ'DE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Derin'e yakalanması ile köşeye sıkışan Volkan, hem Derin'i sakinleştirmek hem de Asya'yla yeniden kurduğunu düşündüğü yakınlığı korumak için uğraşır. Derin, Asya konusunda daha da hırslanırken, Volkan'ı elinde tutmak için attığı adımlar ayağına dolanmak üzeredir.

Gönül'ün aldığı büyük karar herkesi şaşkına uğratırken Asya'nın doğum günü öncesinde çıktığı yolculuk akıllarda soru işareti bırakır.

Volkan ve Derin bir kere daha Asya'nın tuzağına düşecek midir? Asya'nın başlattığı büyük savaşta kazanan kim olacaktır?