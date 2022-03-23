Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Derin ölecek mi? - Son Dakika
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Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Derin ölecek mi?

23.03.2022 16:23

Kanal D'nin sevilen yapımlarından olan Sadakatsiz'de bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Derin'e yakalanması ile köşeye sıkışan Volkan, hem Derin'i sakinleştirmek hem de Asya'yla yeniden kurduğunu düşündüğü yakınlığı korumak için uğraşır. Derin, Asya konusunda daha da hırslanırken, Volkan'ı elinde tutmak için attığı adımlar ayağına dolanmak üzeredir.

SADAKATSİZ'DE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Derin'e yakalanması ile köşeye sıkışan Volkan, hem Derin'i sakinleştirmek hem de Asya'yla yeniden kurduğunu düşündüğü yakınlığı korumak için uğraşır. Derin, Asya konusunda daha da hırslanırken, Volkan'ı elinde tutmak için attığı adımlar ayağına dolanmak üzeredir.

Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Derin ölecek mi?

Gönül'ün aldığı büyük karar herkesi şaşkına uğratırken Asya'nın doğum günü öncesinde çıktığı yolculuk akıllarda soru işareti bırakır.

Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Derin ölecek mi?

Volkan ve Derin bir kere daha Asya'nın tuzağına düşecek midir? Asya'nın başlattığı büyük savaşta kazanan kim olacaktır?

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Sadakatsiz, Magazin, Güncel, Son Dakika

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