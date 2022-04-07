Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Asya, Volkan ve Derin'e oynadığı oyundan pişman mı? - Son Dakika

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz dizisi dün akşam yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluştu.

SADAKATSİZ'DE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Derin'in itirafından sonra Volkan'ın ortadan kayboluşu, herkesi endişelendirir. Volkan'a ulaşmak için her yolu deneyen Derin, son çare olarak Asya'ya gider. Parçaları birleştiren Volkan Derya'dan şüphelenirken, arada kalan Derya'nın alacağı karar merak konusudur.

Volkan'ı ikna etmeye kararlı olan Asya'nın hamlesi her zamankinden daha büyük olurken, birinin tüm yaşananlara şahit olması oyunu yeniden değiştirecektir. Asya ve Volkan'ı gören kişi kimdir?