Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Asya, Volkan ve Derin'e oynadığı oyundan pişman mı? - Son Dakika
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Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Asya, Volkan ve Derin'e oynadığı oyundan pişman mı?

07.04.2022 09:32
Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Asya, Volkan ve Derin'e oynadığı oyundan pişman mı?

Dün akşam 55. bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Asya, Volkan'ı ikna etmek için yeni yöntemler dener. Ancak Derin bu planı bozmak için elinden geleni yapar.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz dizisi dün akşam yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluştu.

SADAKATSİZ'DE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Derin'in itirafından sonra Volkan'ın ortadan kayboluşu, herkesi endişelendirir. Volkan'a ulaşmak için her yolu deneyen Derin, son çare olarak Asya'ya gider. Parçaları birleştiren Volkan Derya'dan şüphelenirken, arada kalan Derya'nın alacağı karar merak konusudur.

Volkan'ı ikna etmeye kararlı olan Asya'nın hamlesi her zamankinden daha büyük olurken, birinin tüm yaşananlara şahit olması oyunu yeniden değiştirecektir. Asya ve Volkan'ı gören kişi kimdir?

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Cansu Dere, Sadakatsiz, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Asya, Volkan ve Derin'e oynadığı oyundan pişman mı? - Son Dakika


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