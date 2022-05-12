Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Volkan'ı yaralayan Derin tutuklandı mı? - Son Dakika

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Asya'nın sunduğu şart ile yol ayrımına gelen Volkan'ın vereceği karar, tüm dengeleri bir kez daha sarsacak bir felakete sebep olur

SADAKATSİZ'DE DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Asya ve Ali'nin gizemli bir şekilde ortadan kayboluşu ile tüm gözler Derin'e çevrilir. Derin'in şüpheli tavırları onu bir kez daha suçlu konumuna düşürürken, Volkan her yerde Asya ve Ali'yi aramaktadır. Onur, bu zor süreçte Derin'e destek olurken, Gönül'den de yardım ister. Asya'nın sunduğu şart ile yol ayrımına gelen Volkan'ın vereceği karar, tüm dengeleri bir kez daha sarsacak bir felakete sebep olur.