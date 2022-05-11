Sadakatsiz dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Volkan ölecek mi? - Son Dakika

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Asya'nın sunduğu şart ile yol ayrımına gelen Volkan'ın vereceği karar, tüm dengeleri bir kez daha sarsacak bir felakete sebep olur

SADAKATSİZ DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Derin ve Asya arasında çıkan arbedede Volkan yaralanıyor! Derin'in elindeki bıçak Volkan'ın göğsüne saplanıyor!

Asya ve Ali'nin gizemli bir şekilde ortadan kayboluşu ile tüm gözler Derin'e çevrilir. Derin'in şüpheli tavırları onu bir kez daha suçlu konumuna düşürürken, Volkan her yerde Asya ve Ali'yi aramaktadır. Onur, bu zor süreçte Derin'e destek olurken, Gönül'den de yardım ister. Asya'nın sunduğu şart ile yol ayrımına gelen Volkan'ın vereceği karar, tüm dengeleri bir kez daha sarsacak bir felakete sebep olur.