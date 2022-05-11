Sadakatsiz dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Volkan ölecek mi? - Son Dakika
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Sadakatsiz dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Volkan ölecek mi?

11.05.2022 13:59
Sadakatsiz dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Volkan ölecek mi?

Bu akşam 58. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak Sadakatsiz dizisinde Asya, planlarını bir bir devreye sokmaya başladı. Derin'in karşısına çıkan Asya, Volkan'dan her şeyi itiraf etmesini isteyecek.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Asya'nın sunduğu şart ile yol ayrımına gelen Volkan'ın vereceği karar, tüm dengeleri bir kez daha sarsacak bir felakete sebep olur

SADAKATSİZ DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Derin ve Asya arasında çıkan arbedede Volkan yaralanıyor! Derin'in elindeki bıçak Volkan'ın göğsüne saplanıyor!

Asya ve Ali'nin gizemli bir şekilde ortadan kayboluşu ile tüm gözler Derin'e çevrilir. Derin'in şüpheli tavırları onu bir kez daha suçlu konumuna düşürürken, Volkan her yerde Asya ve Ali'yi aramaktadır. Onur, bu zor süreçte Derin'e destek olurken, Gönül'den de yardım ister. Asya'nın sunduğu şart ile yol ayrımına gelen Volkan'ın vereceği karar, tüm dengeleri bir kez daha sarsacak bir felakete sebep olur.

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Cansu Dere, Sadakatsiz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sadakatsiz dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Volkan ölecek mi? - Son Dakika


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