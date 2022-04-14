Sadakatsiz dizisinde Derin'in büyük ihaneti öğrenmesi bölüme damga vurdu! - Son Dakika
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Sadakatsiz dizisinde Derin'in büyük ihaneti öğrenmesi bölüme damga vurdu!

14.04.2022 08:39
Sadakatsiz dizisinde Derin'in büyük ihaneti öğrenmesi bölüme damga vurdu!

Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Sadakatsiz'in 13 Nisan tarihli 56. bölümünde Asya ve Volkan'ın yakınlaşmasının etkileri devam ederken, Volkan'dan şüphelenen Gönül'ün onu yakın takibe alması dikkat çekti. Dizinin final anında ise Ali'nin Asya'ya yaptığı itirafla Derin'in şaşkına çeviren ihaneti öğrenmesi ekranlara damga vurdu. İşte, Sadakatsiz 56. bölümde yaşananlar...

Sadakatsiz son bölümde yine heyecanlı anlar ekranlara geldi. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in paylaştığı Sadakatsiz dizisinin 13 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde oyuna devam eden Asya'nın Volkan'a Derin'le boşanmalarını söylemesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Yaşananlara sessiz kalamayan Ali'nin annesine Volkan'la öpüştüklerini söylediği sırada Derin'in tüm bunları duyması haftaya dizide heyecanlı gelişmeler yaşanacağının sinyallerini verdi.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 13 Nisan Çarşamba yayınlanan 56. yeni bölümde Ali'nin sözleri yeni bir sorunun başlangıcı oluyor! Asya ve Volkan'ın yakınlaşmasının etkileri büyürken, geçmişten gelen bir tanıdık Derya'yı derinden etkiler. Gönül, Volkan'ın yaptığı harcamaları kontrol altına almak için önlem alırken, Derin Volkan'ı elinde tutmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır.

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Sadakatsiz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sadakatsiz dizisinde Derin'in büyük ihaneti öğrenmesi bölüme damga vurdu! - Son Dakika


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