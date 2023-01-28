Annesinin onayı olmadan Samar Dadgar ile evlenen Özcan Deniz, soruları cevapsız bıraktı

Geçtiğimiz hafta dostları arasında evlerinde sessiz sedasız nikah töreni düzenleyen Özcan Deniz ve sevgilisi Samar Dadgar, ardından balayı tatili için Dubai'ye gitmişti.

Geçtiğimiz gün, gittikleri Dubai tatilinden dönen Özcan Deniz ve Samar Dadgar, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

Mutlulukları yüzünden okunan çift, "Dostlarımız ve aile arasında küçük bir tören tercih ettik. Teşekkür ederiz iyi dilekleriniz için" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in bu evliliğe karşı olduğunu söylemişti.

Deniz, bu sorular ile ilgili de, "Ailevi sorunlarımız aile arasında kalıyor ve kalacaktır. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Cumartesi gecesi sahnem var diye erken döndük" diyen şarkıcı, daha sonra yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile oradan ayrıldı.