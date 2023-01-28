Annesinin onayı olmadan Samar Dadgar ile evlenen Özcan Deniz, soruları cevapsız bıraktı - Son Dakika
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Annesinin onayı olmadan Samar Dadgar ile evlenen Özcan Deniz, soruları cevapsız bıraktı

28.01.2023 09:33
Annesinin onayı olmadan Samar Dadgar ile evlenen Özcan Deniz, soruları cevapsız bıraktı

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, geçtiğimiz hafta iki yıldır birlikte olduğu İranlı modacı Samar Dadgar ile evlenmişti. Özcan Deniz, düğüne katılmayan annesi hakkında ilk kez konuştu. İşte haberin detayları...

Geçtiğimiz hafta dostları arasında evlerinde sessiz sedasız nikah töreni düzenleyen Özcan Deniz ve sevgilisi Samar Dadgar, ardından balayı tatili için Dubai'ye gitmişti.

Geçtiğimiz gün, gittikleri Dubai tatilinden dönen Özcan Deniz ve Samar Dadgar, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

Mutlulukları yüzünden okunan çift, "Dostlarımız ve aile arasında küçük bir tören tercih ettik. Teşekkür ederiz iyi dilekleriniz için" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in bu evliliğe karşı olduğunu söylemişti.

Deniz, bu sorular ile ilgili de, "Ailevi sorunlarımız aile arasında kalıyor ve kalacaktır. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Cumartesi gecesi sahnem var diye erken döndük" diyen şarkıcı, daha sonra yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile oradan ayrıldı.

Kaynak: Snob Magazin
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İstanbul Havalimanı, Samar Dadgar, Özcan Deniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Annesinin onayı olmadan Samar Dadgar ile evlenen Özcan Deniz, soruları cevapsız bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Annesinin onayı olmadan Samar Dadgar ile evlenen Özcan Deniz, soruları cevapsız bıraktı - Son Dakika
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