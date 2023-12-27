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Sandık Kokusu 4. Bölüm: Atilla ve Karsu Hastaneye Gider - Son Dakika
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Sandık Kokusu 4. Bölüm: Atilla ve Karsu Hastaneye Gider

Atilla'nın eli yaralandığı baskında, Karsu ile karşılaşır ve birlikte hastaneye giderler. Karsu çocukları okula yazdırırken masrafların fazla olması sorun yaratır. Filiz ucuz estetikçiye gidince alerji olur ve hastaneye götürülür. Karsu, evdekilere çalışacağını açıklar. Atilla, Filizler'in evine girer ve dolaba saklanır, Karsu onunla karşılaşır.

Sandık Kokusu 4. Bölüm: Atilla ve Karsu Hastaneye Gider
27.12.2023 - 00:30,
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Sandık Kokusu'nun 4. Bölümünde;

Baskında eli yaralanan Atilla, eve dönerken Karsu ile karşılaşır. Köpek ısırdı dese de Karsu'nun içi rahat etmez ve birlikte hastaneye giderler. Bu olay ikiliyi yakınlaştırır. Karsu çocukları okula yazdırır ve okul için alışveriş yapar.

Ancak masraflar düşündüğünden fazla tutar. Ucuz estetikçiye giden Filiz, alerji olur. Karsu onu apar topar hastaneye götürür. Bir de hastaneye borçlanırlar. Karsu, evdekilere çalışacağını açıklar. Ozan İstanbul'a gelir ve birlikte tekneyle gezerler.

Filiz, gece yürüyüşünde baskından dönen siyahlar içindeki Atilla'yı görür ve hırsız sanır. Atilla, Deniz'in yardımıyla Filizler'in evine girer ve dolaba saklanır. Karsu dolabı açınca Atilla'yla karşılaşır.

Kaynak: Magazinkolik
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