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Sandık Kokusu 6. Bölüm: Tılsım'ın Kaybolması ve Reha'nın Velayet Planı - Son Dakika
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Sandık Kokusu 6. Bölüm: Tılsım'ın Kaybolması ve Reha'nın Velayet Planı

Tılsım babasının yanında kalmaya karar verince Karsu onu bırakmak zorunda kalır. Deniz'i okula bıraktığında da Tılsım'ın gelmediğini fark eder ve sinirlenir. Karşılıklı avukatlarına giderler. Reha, boşanma ihtimaline karşı velayet planı yapar. Çocukları kendi tarafına çekmeye çalışır ve onları akvaryuma götürür. Filiz sürekli Selin'le ilgilenmekten yorulunca, Karsu anaokulu bakmaya karar verir. Parası anaokuluna yetmeyince karşılığında bazı günler gelip temizlik yapacaktır ve bu durumdan Filiz'e bahsetmeyecektir. Site yönetici maaşının yüksek olduğunu öğrenen Filiz, artan masrafları yüzünden yönetici olmaya karar verir. Bir takım hileler yaparak oy toplar. Atilla ve Karsu arasındaki arkadaşlık devam ederken Atilla, hapishanedeki babasını görmeye gider. Babası Atilla'yı bir iş anlaşması için yönlendirir, gittiği firmada yetkili olarak Lale ile tanışır. Bu sırada Filiz kalan son altın bileziğini botoks için bozdurur. Gittiği estetikçinin kapısında büyük kızı Irmak ile karşılaşır. Filiz'in tüm yaşadıkları film şeridi gibi gözünün önünden geçer.

Sandık Kokusu 6. Bölüm: Tılsım\'ın Kaybolması ve Reha\'nın Velayet Planı
16.01.2024 - 14:31,  Güncelleme: 15:07
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Sandık Kokusu'nun 6. Bölümünde;

Tılsım babasının yanında kalmaya karar verince Karsu onu bırakmak zorunda kalır. Deniz'i okula bıraktığında da Tılsım'ın gelmediğini fark eder ve sinirlenir. Karşılıklı avukatlarına giderler.

Reha, boşanma ihtimaline karşı velayet planı yapar. Çocukları kendi tarafına çekmeye çalışır ve onları akvaryuma götürür. Bu iş sandığından daha zordur. Üç çocuk birden Reha'yı delirtir.

Filiz sürekli Selin'le ilgilenmekten yorulunca, Karsu anaokulu bakmaya karar verir. Parası anaokuluna yetmeyince karşılığında bazı günler gelip temizlik yapacaktır ve bu durumdan Filiz'e bahsetmeyecektir.

Site yönetici maaşının yüksek olduğunu öğrenen Filiz, artan masrafları yüzünden yönetici olmaya karar verir. Bir takım hileler yaparak oy toplar.

Atilla ve Karsu arasındaki arkadaşlık devam ederken Atilla, hapishanedeki babasını görmeye gider. Babası Atilla'yı bir iş anlaşması için yönlendirir, gittiği firmada yetkili olarak Lale ile tanışır.

Bu sırada Filiz kalan son altın bileziğini botoks için bozdurur. Gittiği estetikçinin kapısında büyük kızı Irmak ile karşılaşır. Filiz'in tüm yaşadıkları film şeridi gibi gözünün önünden geçer.

Kaynak: Magazinkolik
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