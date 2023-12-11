 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, çocuk odası kazasıyla ilgili dava açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, çocuk odası kazasıyla ilgili dava açtı

Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'in 6 yaşındaki kızları Arya çocuk odasında ranzasına çıkarken kaza geçirip yaralanması üzerine çift, malın kusurlu olmasından kaynaklanan sözleşme bedelinden indirim talebiyle dava açtı. İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanıklar ifade verdi. Mahkeme, yaşanan kazanın üretim veya montaj sebebiyle olup olmadığına yönelik bilirkişi raporu istedi.

11.12.2023 - 17:14,  Güncelleme: 23:12
Abone Ol

Özlem Ada Şahin: Çocuğum travma yaşadığı için mobilyaları çöpe attım

Özden ATİK/ İSTANBUL, (DHA) ŞARKICI Berkay, 6 yaşındaki kızlarının üzerine düşerek yaralanmasına sebep olduğunu iddia ettiği mobilya firmasına karşı malın ayıplı olduğu iddiasıyla İstanbul Tüketici Mahkemesine dava açtı. Duruşmada Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin tanık olarak ifade verdi. Şahin ifadesinde "Çocuğum travma yaşadığı için çocuk odasındaki mobilyaları söktürüp çöpe attım" dedi.

Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz yıl İstanbul'da yeni bir eve taşınmaları nedeniyle mobilya aldı. Teslimattan yaklaşık bir ay sonra Kasım 2022'de çiftin 6 yaşındaki kızı Arya, çocuk odasında ranzasına çıkarken kaza geçirdi. Tutunduğu mobilya parçası ayrılınca yere düşen Arya'nın üzerine de mobilya parçaları düştü. Kızının yaralanması sonrasında Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabından kazayı duyurarak mobilya firmasına dava açacaklarını açıklamıştı.

DURUŞMADA TANIKLIK YAPTI

İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmaya, davacı şarkıcı Berkay Şahin katılmazken; eşi Özlem Ada Şahin ve menajer Okan Genç ise tanık sıfatıyla katıldı. Özlem Ada Şahin ifadesinde, davalı mobilya şirketinden daha önce de mal aldıklarını, memnun kalmaları üzerine bu kez yeni taşınacakları ev için siparişte bulunduklarını anlattı. Yatak odası, giyinme odası ve çocuk odası için sipariş verdiklerini söyleyen Şahin, yaklaşık 5 ay kadar geç teslimat yapıldığını belirtti. Şahin, " İzmir'de yazlık evimdeydim. Teslimat olacak diye tek başıma İstanbul'a geldim. Fakat ne teslimat, ne de montaj olmadı. O gece otelde geçirmek zorunda kaldım. Mobilya şirketine ulaşamadık. Bahaneler üretildi. Teslimat ve montaj daha sonra oldu. Gelen ürünlerin çok kusurlu ve kalitesiz olduğunu gördüm. Montaj sonrasında kırık ve çizikler vardı. Video çekerek gönderdim. Tekrardan yapılmasını düzeltilmesini istedim. Fakat daha sonra hiçbir geri dönüş olmadı" dedi.

"ÇOCUĞUM TRAVMA YAŞADIĞI İÇİN MOBİLYALARI HEMEN ÇÖPE ATTIM"

Kızları için yaptırdıkları çocuk odasındaki mobilyaların diğer mobilyalara göre daha kalitesiz olduğunu da söyleyen Özlem Ada Şahin, 'Montajdan yaklaşık bir ay sonra kızımın ranzaya çıkmak için tutunduğu mobilya parçası üstüne düştü. Kendileri bir özür bile dilemediler. Çocuğum travma yaşadığı için çocuk odasındaki mobilyaları çöpe attım söktürüp çöpe attım. Yeni çocuk odası mobilyası aldım. Firmanın diğer ürünleri halen evimde, kullanmaya devam ediyoruz. Çocuk odasının kalitesi çok daha kötüydü. Organik boya kullanılması gerekiyordu ama boyalar kokuyordu. Mobilyalar için yaklaşık 200 bin lira ödeme yapmıştık" diye konuştu.

"ÜRÜNLER ÖZEL SİPARİŞTİ"

Şarkıcının menajeri Okan Genç de tanık olarak verdiği ifadesinde, mobilya şirketiyle anlaşma sonrasındaki süreci Özlem Ada Şahin ile birlikte yönettiklerini, teslimat tarihinin sürekli olarak değiştiğini söyledi. Genç, "Getirilen ürünler hatalı, kusurlu ve kalitesizdi. Sanırım yetiştirebilmek için acele etmişler. Belli başlı eksikler vardı. Sonrasında talihsiz bir olay yaşandı. Mobilyalarında kenarlarında köşelerinde çizikler vardı kullanılmış gibiydi. Ürünler özel siparişti. Çocuk odası daha özel bir siparişti hem yatak, hem de oyun odası şeklindeydi" dedi. Berkay Şahin'in avukatı Sergen Ali Neli, "Oda takımlarının montajı sonrasında ürünlerin ayıplı olduğu görüldü ve bu durum davalı şirket yetkililerine bildirildi. Ancak davalı şirket yetkilisi, mağduriyeti gidermeye yönelik girişimde bulunmadı. Bu nedenle ihtarname gönderdik. İhtarnameden 10 gün sonra çocuğun yaralanması olayı gerçekleşti. Bilirkişi raporunda da inceleme yapılan iki odanın ürünlerinin ayıplı olduğu tespit edildi. Çocuk odasının atılmış olması nedeniyle inceleme yapılamadı" dedi.

ÇOCUK ODASI MOBİLYASI İÇİN BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, dava dosyasında yer alan Şahin çiftinin kızının üstüne mobilya parçasının düşmesine ilişkin kamera görüntülerinin incelenerek yaşanan kazanın üretim veya montaj sebebiyle olup olmayacağına yönelik bilirkişiden rapor alınmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, çocuk odası kazasıyla ilgili dava açtı
Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR

Özlem Ada Şahin, İstanbul, Berkay, Çocuk, İstanbul, Kaza, Hukuk, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, çocuk odası kazasıyla ilgili dava açtı - Son Dakika


21:30
Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29
Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı

Son Dakika
21:30 Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29 Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:31 Bodrum'da çöp konteynerinin yanında tüm derisi yüzülmüş tilki bulundu
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 22:08:51. #1.13#
SON DAKİKA: Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, çocuk odası kazasıyla ilgili dava açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement