Sarp Apak'ı tanıyamayacaksınız! Hep güldürüyordu bu defa ağlatacak!

Sarp Apak, Kaderimin Oyunu dizisinde acıların çocuğu olacak! Kavak Yelleri dizisindeki Güven karakteriyle bir anda popüler hale gelen Sarp Apak, sonraki süreçte komedi rolleri ile akıllara yazıldı. 20 yıla yaklaşan oyunculuk serüveninde Sarp Apak'ı Avrupa Yakası dizisinin Tanrıverdi karakteri ile izleyiciler çok sevdi. Yalan Dünya dizisindeki Emir rolüyle de yine bir komedi yapımında ışık saçan oyuncu, Jet Sosyete isimli dizide de Ozan Özpamuk olarak ekranda yer aldı. Bu üç dizi de Gülse Birsel imzalı yapımlardı ve Sarp Apak hepsinde kendisine rol buldu.

Şimdi ise oyuncu uzun bir aradan sonra yeniden dram rolüyle hayranlarını şaşırtacak. Mahir isimli karakteri Kaderimin Oyunu dizisinde acıların çocuğu olarak bulacaksınız. Senaryoyu daha ilk okuduğunda çok etkilendiğini anlatan Sarp Apak, ön hazırlık sürecinde de yönetmen Emre Kabakuşak'tan büyük destek aldığını söyledi.

"OKUYUNCA HÜZÜNLENDİM"

Oyuncu, Mahir karakterinin kendisini çok etkilediğini ve karakter analizini okuduğunda da hüzünlendiğini anlattı.

Sarp Apak, karakteri hakkında şu detayları anlattı: "Mahir beni en çok drama karakteri olarak etkiledi. Karakter analizini okuduğumda hüzünlendim. Hikayedeki en suçsuz en günahsız kişi aslında Mahir. Buna rağmen başına çok şey gelmesi, hiçbirinde onun suçu ve hatasının olmaması, masumluğu bana farklı gelen yanları oldu. Yaşadıkları sayesinde kendini geliştirip yalnız kurda dönüşmesi ve güçlü olması beni kendine çekti. En temelde ise tüm yaşadıklarına rağmen yıkılmayıp ayakta kalması, devam etmesi diyebilirim."