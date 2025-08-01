Sedat Peker, ünlü şarkıcının iddiası sonrası uzun süren sessizliğini bozdu

Bir dönemin popüler yarışmalarından Popstar Türkiye ile tanınan şarkıcı Rıza Tamer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tehdit edildiğini öne sürdü. Tamer, kendisini tehdit eden kişilerin suç örgütü lideri Sedat Peker'in adını kullandığını belirtti. Olayın sosyal medyada gündem olması üzerine uzun süredir sessizliğini koruyan Sedat Peker, konuya dair açıklama yaptı.

"ELLERİNDEN ÖPERİM"

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'daki konserini iptal eden Tamer, gerekçesini "Türk lirası geçmediğini görünce sahneye çıkmamaya karar verdim. Ben Türk lirasının geçmediği yerde şarkı söylemem" sözleriyle açıklamıştı. Bu karar sonrası, konserin yapılacağı mekanın Sedat Peker'e ait olduğunu iddia eden kişiler tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Tamer, Peker'e hitaben şu ifadeleri kullandı: "Değerli Sedat abim, ellerinden öperim. Bu iptal ettiğim konser senin mekanınmış, bize öyle söylediler. Tehditler ettiler. Ben onlara bir saygısızlık etmedim. Eğer birileri senin adını kullanarak bunu yapıyorsa, 4 saat boyunca buradayım. Hadi gelin."

SEDAT PEKER'DEN AÇIKLAMA

Rıza Tamer'in açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Sedat Peker, Azerbaycan'da herhangi bir yatırımı olmadığını ve söz konusu tehditlerle hiçbir ilgisi bulunmadığını belirtti.

"BENİM TARZIMDA TEHDİT ETMEK YOKTUR"

Peker, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Rıza Tamer isimli bir şarkıcı kardeşimizin, adım kullanılarak tehdit edildiğini basında çıkan haberlerden öğrendim. Azerbaycan'da, otel dâhil herhangi bir yatırımım yoktur. Bu kardeşimizi arayıp kimin tehdit ettiğini de bilmiyorum. Beni tanıyan herkes bilir ki, benim tarzımda tehdit etmek, insanları korkutmak ya da hakaret etmek yoktur. Vakti ve zemini geldiğinde, ne yapılması gerekiyorsa, gereğini yaparım (elbet hukuk ve kanunlar çerçevesinde). Adımın bu tür olaylara karıştırılması toplum nezdinde yanlış algılara neden olmakta ve şahsımı rahatsız etmektedir."

İşte Peker'in o paylaşımı;