Semih Öztürk'ten Şok Sözler: Bunun Bedeli Olur! - Son Dakika

Survivor dokunulmazlık oyununda Hikmet ile Atakan'ın oyununda Hikmet'in oyun sonrası yaptığı hareket sonrası iki yarışmacı arasında gerilim tavan yaptı. Ortamı diğer yarışmacılar sakinleştirmeye çalışırken Survivor Hikmet sosyal medyada tepki topladı.

SEMİH ÖZTÜRK'TEN FLAŞ YORUM

Geçtiğimiz haftalarda Survivor Ekstra programından ayrılan ve eşinin Acun Ilıcalı'nın ölen yakın dostu için yaptığı paylaşım sebebiyle kovulduğu öne sürülen Semih Öztürk görüntüleri görünce çileden çıktı.

"BUNUN BEDELİ OLUR!"

Öztürk, "Görünce benim bile sinirim bozuldu. Atakan bunları yiyecek adam değil. Herkese her hareketi yapamazsın. Atakan'a hiç yapamazsın. Yaparsan da bunun bedeli olur. Ah Hikmet Ah!" yorumunda bulundu.

SEMİH ÖZTÜRK SURVİVOR EKSTRA'DAN NEDEN AYRILDI?

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim. İki dudağımın arasından çıkmıyor 'helal olsun'. Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor" ifadelerini kullandı.

Kurretülayn Matur'un bu paylaşımı trafik kazasında vefat eden Acun Ilıcalı'nın yakın dostu Alpay Kazan için yaptığı ileri sürüldü.

'KANAL YÖNETİMİNİ KIZDIRDI' İDDİASI

Bu gelişme sonrası TV8 yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumculuk yapan Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un bu paylaşımının kanal yönetimini kızdırdığı hatta Semih Öztürk'ün işine bu yüzden son verildiği ileri sürüldü.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmayan Semih Öztürk'ün yakın çevresine, "Acun Ilıcalı bizim büyüğümüzdür. Ona yanlış yapmamız söz konusu olamaz" dediği ve programa yeniden dönmek istediği öne sürüldü.

Acun Ilıcalı'nın alacağı karar merakla bekleniyor.

SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Ütopya ve Survivor yarışmalarıyla adını duyuran Semih Öztürk, 1991 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Karakteri ile ekrana damga vuran yarışmacı, Öztürk, uzun yıllar TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumcu olarak yer aldı. Öztürk, Ütopya'da tanıştığı Kurretülayn Matur ile evlidir.

KURRETÜLAYN MATUR KİMDİR?

Kurretülayn Matur 31 Ekim 1990 yılında Ankara Keçiören'de dünyaya geldi. Kurretülayn anlamı Arapça'da Nur gözlü anlamına gelmektedir.

Babası Mardin'li olan Kurretülayn Matur'un annesi ise Ispartalı'dır. İstanbul Üniversitesinden mezun olan Kurretülayn Matur şimdilerde İstanbul Fatih Üniversitesinin Fatih Sanat tiyatrosunun oyuncu kadrosunda yer almaktadır.

1.64 boyunda olan Kurretülayn Matur, Haziran 2020'de Semih Öztürk ile evlendi.