O Ses Yılbaşı'na damga vurdular! Yıldız Tilbe ile KÖFN'ün düeti sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika
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O Ses Yılbaşı'na damga vurdular! Yıldız Tilbe ile KÖFN'ün düeti sosyal medyanın gündemine oturdu

01.01.2023 15:03

O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel programına konuk olan KÖFN gurubu, sevilen şarkısı "Bi' Tek Ben Anlarım" ile izleyicileri coşturdu. Yıldız Tilbe'nin şarkıya eşlik etmesiyle coşku ikiye katlanırken, sürpriz düet sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel her sene olduğu gibi bu sene de 31 Aralık akşamı izleyicisi ile buluştu. Jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Seda Sayan ve Murat Boz'un yer aldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında birbirinden ünlü isimler sahne aldı.

PAYLAŞIM VE BEĞENİ REKORU KIRDI

Sahneye çıkan sürpriz isimlerden biri de bu yılın en çok konuşulan gurubu KÖFN oldu. "Bi' Tek Ben Anlarım" şarkısını seslendiren guruba Yıldız Tilbe de eşlik edince stüdyoda alkış tufanı koptu. Yıldız Tilbe'nin parçayı yorumlaması sosyal medyaya da damga vurdu. İkilinin düeti paylaşım ve beğeni rekoru kırıldı.

O Ses Yılbaşı'na damga vuran anlar! Yıldız Tilbe ve KÖFN'ün düeti rekor kırdı
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O Ses Yılbaşı, Yıldız Tilbe, KÖFN, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin O Ses Yılbaşı'na damga vurdular! Yıldız Tilbe ile KÖFN'ün düeti sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: O Ses Yılbaşı'na damga vurdular! Yıldız Tilbe ile KÖFN'ün düeti sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika
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