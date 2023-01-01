O Ses Yılbaşı'na damga vurdular! Yıldız Tilbe ile KÖFN'ün düeti sosyal medyanın gündemine oturdu

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel her sene olduğu gibi bu sene de 31 Aralık akşamı izleyicisi ile buluştu. Jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Seda Sayan ve Murat Boz'un yer aldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında birbirinden ünlü isimler sahne aldı.

PAYLAŞIM VE BEĞENİ REKORU KIRDI

Sahneye çıkan sürpriz isimlerden biri de bu yılın en çok konuşulan gurubu KÖFN oldu. "Bi' Tek Ben Anlarım" şarkısını seslendiren guruba Yıldız Tilbe de eşlik edince stüdyoda alkış tufanı koptu. Yıldız Tilbe'nin parçayı yorumlaması sosyal medyaya da damga vurdu. İkilinin düeti paylaşım ve beğeni rekoru kırıldı.