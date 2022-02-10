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Sevgililer günü için poz veren Eser Yenenler, kıyafetine yapılan yorumla deliye döndü - Son Dakika

Sevgililer günü için poz veren Eser Yenenler, kıyafetine yapılan yorumla deliye döndü

10.02.2022 10:31

Komedyen Yenenler çifti, 14 Şubat Sevgililer Günü için bir dergiye poz verdi. Fotoğraf çekimi için farklı kombinler giyen ikilinden Eser Yenenler, kendisini eleştiren spiker Bilgehan Demir ile yorumlar üzerinden tartıştı.

Son olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının sunuculuğunu yapan Eser Yenenler, 2019 senesinde nikah masasına oturduğu 2015 Miss Turkey yarışması 4'üncüsü Berfu Yenenler ile bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. İkili dergi için birbirinden renkli pozlar verdi. Ancak çiftin pozlarını beğenen kadar beğenmeyen de oldu. Bunlardan biri de ünlü spiker ve gazeteci Bilgehan Demir'di.

"GİYDİĞİNİZ HİÇBİR KIYAFET YAKIŞMIYORSA DAHA ÇİRKİNİNİ GİYİN"

İkilinin pozlarını beğenmeyen Demir, "Giydiğiniz hiçbir kıyafet üzerine yakışmıyorsa daha çirkini giyin, yakışacaktır" yorumunu yaptı. Bu yoruma cevapsız kalamayan Eser Yenenler ise "Yaptığınız hiçbir iş tutmuyorsa insanlara daha çirkin yorumlarda bulunun, o yorumlar tutacaktır" karşılığını verdi.

"BENİ KENDİNLE KARIŞTIRMA"

Demir ise Yenenler'e "Kendinle karıştırma iş tutamama meselesini. 15 senedir boksta zirvedeyiz bekleriz. Gayet de güzel bir yorumdu benimki Eser. Neden alındın birader" dedi.

Dergiye kapak olan Eser Yenenler, kıyafetini eleştiren Bilgehan Demir'le birbirine girdi
Dergiye kapak olan Eser Yenenler, kıyafetini eleştiren Bilgehan Demir'le birbirine girdi
Bilgehan Demir
YORUMLAR (3)
  • Batikan: Adam da hakli kardesim. Ok soguk antipatik bir cift alistik bu duruma da bu kadar da rukus olunur mu? Esinin kiyafeti ne oyle Wilma Cakmaktasin koyden gelen gorumcesi. Eser zaten ne giyse na nay Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Çok Güzel Hareketler Bunlar, Eser Yenenler, Miss Turkey, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevgililer günü için poz veren Eser Yenenler, kıyafetine yapılan yorumla deliye döndü - Son Dakika Magazin


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