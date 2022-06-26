- Karadeniz'in sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar, Zonguldak'ta konser verdi

Zonguldak'ta yaz konserlerinde kargo alanında Karadeniz'in sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar sahne aldı. Konser öncesinde 40 bine yakın vatandaş konser alanını hınca hınç oldurdu. Uzunlar, bir birinden güzel şarkılarını hayranlarını seslendirerek, unutulmaz bir akşam yaşattı. Öte yandan Ekin Uzunların kemençe şovları ise büyük vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Vatandaşlarda sevilen sanatçı Ekin Uzunların şarkılarını telefon ışıklarını yakarak hep bir ağızdan eşlik etti.

Kaynak: İHA

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