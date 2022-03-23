Sırça'nın Galasına Ünlüler Akın Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Sırça'nın Galasına Ünlüler Akın Etti

23.03.2022 21:02
Sırça'nın Galasına Ünlüler Akın Etti

Aslı Enver, İpek Bilgin, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar'ın yer aldığı 'Sırça' adlı oyunun galası önceki akşam Maximum Uniq Hall'da gerçekleşti. ABD'li yazar Tennessee Williams'ın kitabından sahneye uyarlanan oyunun galasına ünlü isimler akın etti. Galaya Ahsen Eroğlu ve yeni sevgilisi damga vurdu. Selin Şekerci ve Pınar Deniz'in açıklamaları da dikkat çekti. İşte galanın perde arkası...

Hazal Kaya ile Selin Şekerci, oyunu izlemeye birlikte geldi. Hazal Kaya, 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisi hakkında konuştu. Oyunculuğuyla ilgili gelen eleştiriler hakkındaki düşünceleri sorulan Kaya, "Eleştirenlere sormam lazım. Benlik bir durum yok. Tamamen onlarla ilgili" demekle yetindi.

"ELEŞTİRİLER KÖTÜ NİYETLİ"

Selin Şekerci, Kaya'ya yönelik eleştirileri kötü niyetli bulduğunu söyleyerek "Eleştirileri birazcık kötü niyetli bulmaya başladım. Türkiye'de hiçbir oyuncunun üzerine bu kadar gidildiğini görmedim. Bunun oyunculuk meselesinin dışında bir şey olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİMİZ YOLUNDA"

Ozan Dolunay, galaya sevgilisi Pelinay Yiğit ile birlikte el ele katıldı. Rol aldığı son iki dizi projesinde istediği başarıyı elde edemeyen Ozan Dolunay, "Bu işin doğasında var. Herkesin başına gelebilir. Çok takılmıyorum" dedi. İlişkileri hakkında konuşan Pelinay Yiğit "Her şey çok yolunda. Daha yolunda olamazdı" diye konuştu.

YEN SEVGİLİSİYLE İLK KEZ POZ VERDİ

Genç oyuncu Ahsen Eroğlu, kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı Kemal Ertuğ ile birlikte ilk kez görüntülendi. Kameralara poz veren ikili, ilişkilerinin yılbaşında başladığını söyledi. Eroğlu, "Aslında çok uzun zamandır tanışıyorduk. Yılbaşında aşk yaşamaya başladık. İlişkimiz güzel gidiyor" dedi.

"MAKYAJSIZ VE YORGUNUM"

'Yargı' dizisinin setinden çıkıp oyunu izlemeye gelen Pınar Deniz, "Setten çıkıp geldim. Yüzüm makyajsız ve yorgunum" dedi.

Kısa bir süre önce Yiğit Kirazcı ile ilişkilerini sonlandırma kararı alan Deniz, ayrılık sebebinin sorulması üzerine "Bu çok özel bir konu. Yiğit ile ayrıldık. Herkesin kendi hikayesi devam ediyor" yanıtını verdi.

SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKTI

İş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver, Sırça oyununun gala gecesinde yalnız kaldı. Önder Öztarhan, sevgilisinin oyununu izlemeye gelmedi.

İŞTE GALAYA KATILAN ÜNLÜ İSİMLER

Emre Yusufi-Nilperi Şahinkaya

CANSEL ELÇİN

DAMLA SÖNMEZ

HANDE DOĞANDEMİR

SIRÇA KONUSU NEDİR?

İbrahim Çiçek'in yönetmenliğini, BKM, Craft ve IdPro'nun ise yapımcılığını üstlendiği 'Sırça', anıların duygu yüklü kırılganlığını hassasiyetle sahneye taşırken, duygusal ve gerçek dışı taraflarını iddialı performanslarla seyirciyle buluşturuyor. 'Sırça' adlı oyunda İpek Bilgin, Aslı Enver, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar gibi isimler yer alıyor.

Sırça'nın Galasına Ünlüler Akın Etti
Sırça'nın Galasına Ünlüler Akın Etti
Sırça'nın Galasına Ünlüler Akın Etti
Sırça'nın Galasına Ünlüler Akın Etti
Sırça'nın Galasına Ünlüler Akın Etti
Sırça'nın Galasına Ünlüler Akın Etti
Sırça'nın Galasına Ünlüler Akın Etti
Sırça'nın Galasına Ünlüler Akın Etti

YORUMLAR
500
Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi! Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi!

Selin Şekerci, Ahsen Eroğlu, İpek Bilgin, Aslı Enver, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sırça'nın Galasına Ünlüler Akın Etti - Son Dakika


Son Dakika
20:51 Bodrum Belediyesi'nde imar usulsüzlükleri iddiası üzerine inceleme başlatıldı
20:46 Zelenski'den dev şirketlere "Rusya'nın savaşının sponsoru" iması geldi
20:42 Voleybol sahasında fırtına gibi esen Milli yıldız Hande Baladın, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı salladı
20:37 Putin'in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti! Rus basını ise temsilcinin ailesiyle birlikte Türkiye'de olduğunu iddia etti
20:28 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 161 yeni vaka tespit edildi
20:10 Bombalardan kaçmak isterken yaralanan Ukraynalı kızın kaldığı yer yürek burktu
20:07 Öğretmen tarafından öğrencilere verilen ödev, velileri sinirlendirdi
19:55 Kumaş alışverişine dudak uçuklatan bütçe! Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin TL harcadı
19:49 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Bildiride Ukrayna vurgusu yapıldı: Karadeniz'de Montrö uygulanacak
19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 21:12:45. #1.12#
SON DAKİKA: Sırça'nın Galasına Ünlüler Akın Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement