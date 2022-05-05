Survivor'un Yıldızından Cinsel Hayat İtirafı! - Son Dakika
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Survivor'un Yıldızından Cinsel Hayat İtirafı!

05.05.2022 19:07
Survivor'un Yıldızından Cinsel Hayat İtirafı!

Survivor 2021 yarışmasıyla şöhrete kavuşan Aleyna Kalaycıoğlu, cinsellik itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun çok konuşulan o açıklaması...

Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, iddialı pozları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

Şu sıralar Alaçatı'da tatil yapan 24 yaşındaki Aleyna Kalaycıoğlu, göğüs dekolteli pozları ve cinsellik açıklamasıyla gündem yarattı.

"HORMONAL DENGESİZLİKLER OLUYOR"

Her kesimden insanın merak etttiği "Survivor'da cinsellik nasıl?" sorusunu yanıtlayan Kalaycıoğlu, "Şimdi biz adet falan olamadığımız için bizim erkeklik hormonu çok fazla baskılanıyor. O yüzden olamıyoruz. Hormonal çok dengesizlikler oluyor. O an kimin aklına böyle bir şey gelir bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kardeşinin geçirdiği kaza sonucu yüzde yüz engelli olduğunu anlatan Aleyna Kalaycıoğlu, hikayesi ile izleyenleri duygulandırmıştı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul'a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor.

Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021'de mücadele etmişti.

Survivor'un Yıldızından Cinsel Hayat İtirafı!
Survivor'un Yıldızından Cinsel Hayat İtirafı!
Survivor'un Yıldızından Cinsel Hayat İtirafı!
Survivor'un Yıldızından Cinsel Hayat İtirafı!
Survivor'un Yıldızından Cinsel Hayat İtirafı!
Survivor'un Yıldızından Cinsel Hayat İtirafı!

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Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Survivor'un Yıldızından Cinsel Hayat İtirafı! - Son Dakika


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