TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023, bu akşam 53. bölümüyle ekrana gelecek. Yarışmanın yayınlanan 2. fragmanında ise ödül oyunda mücadele eden Kardelen sakatlanıyor.
Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak olan bölümünde yarışmacılar ödül oyunda havuzun üzerine kurulan ağaçlara tırmanarak bayrakları toplamaya çalışacak. Kardelen ise ağaca tırmandığı esnada sakatlanıyor. Dizinin döndüğünü söyleyen Kardelen, acı içinde kıvranarak havuza düşüyor. Ekibin müdahalesiyle havuzdan çıkarılan yarışmacı, oyun alanındaki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Çığlıklarıyla adayı inleten Kardelen'in sağlık durumu ise yeni bölümde belli olacak.
Son Dakika › Magazin › Survivor'da endişe veren anlar! Acı içinde kalan Kardelen, hastanelik oluyor - Son Dakika