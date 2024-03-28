Survivor All Star Yarışmacısı Adem Kılıççı Katarsis Programında Konuştu - Son Dakika
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Survivor All Star Yarışmacısı Adem Kılıççı Katarsis Programında Konuştu

Survivor All Star Yarışmacısı Adem Kılıççı Katarsis Programında Konuştu

Survivor All Star yarışmacısı Adem Kılıççı, Gökhan Çınar'ın konuğu olduğu Katarsis programında iddialı sözler söyledi. Kılıççı, Survivor'da yaşadığı zorlukları anlattı ve neden bu yıl yarışmaya katılmadığını açıkladı. Ayrıca, Nisa'nın şampiyonluğuna sevindiğini ve Acun Ilıcalı'ya kırgın olduğunu belirtti.

28.03.2024 16:36  Güncelleme: 16:37
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Survivor All Star yorumlarıyla gündeme gelen Adem Kılıççı Katarsis'te Gökhan Çınar'ın konuğu oldu. Gökhan Çınar'a içini döken boksör Survivor'a dair iddialı sözler söyledi.

"NİSA'NİN ŞAMPİYONLUĞUNA SEVİNDİM"

Adem Kılıççı "Mesela özgürlük orada özgür değilsin hiçbir şekilde mevsimlik bir işçi gibisin sabah 6'da kaldırırlar seni oyun öncesi röportajlar yapılır gelirsin. Hadi arkadaşlar...

Sonuçta televizyona bir çekeceksiniz yani biz nasıl çekeceğiz diyorlar; oturun hep beraber işte konuşun oyunu önü değerlendirmesi yapın.

İşçisin yani sen orada oturuyorsun çalışıyorsun ha bundan rahatsız olmuyorsun, mesela bazı günler ben istemiyordum millet bunun için can atar..." dedi.

Adem devamında ise şunları söyledi:

"Gidersin oyuna oyun 4-5 saat sürer. Bazı günler 8 saat süren oyunlar vardır hiç unutmam bir oyunumuz 12 saat sürmüştü ve gece yarısı sabaha karşı bitti.

Sonra oradan çıkıyorsunuz bazen üstünüz çamur bazen ıslak, tişörtün yok yeni onu kurutmaya çalışıyorsun ateş yakıyorsun kurutuyorsun zor, adaya gittiğinde zaten pertin çıkıyor ve günün hep böyle geçiyor ya zor bir yer Survivor."

ADEM KILIÇÇI SURVIVOR'A NEDEN GİTMEDİ?

Gökhan Çınar Adem Kılıççı'ya "Bu sene niye gitmedin?" diye sorunca eski yarışmacı "Bu yıl çok konuştuk Acun abiyle, 4-5 kere görüştük.

Çok güzel bir teklif verdi ama ben sadece sosyal medya için gidip para kazanayım kafasında değildim. Mücadeleye hazır mıyım değil miyim ona bakarım.

Bir hayalim de var burada kalmam gerekti, Türkiye'nin en büyük dövüş projesini yapmak istiyorum" yanıtını verdi.

Nisa şampiyonluğu konusuna da değinen Adem "Rekabetin kirlenmemesi çok önemli kirli bir rekabet vardı ama bunu yapan Nisa değildi.

Nisa zaman zaman çocukluklar yapardı bunları normal karşılıyorum ama durum daha inlerine girerek daha kötü yapan insanlar vardı. Adem olmasın da kim olursa olsun...

Yarışmada çok yıprandım ama Nisa'nın şampiyon olması bana hiç koymadı hatta sevindim de..." dedi.

ACUN ILICALI İTİRAFI

Gökhan Çınar eski yarışmacıya " Acun Ilıcalı'yı seviyor musun?" diye de sordu. "Çok" diyen Kılıççı devamında ise "Ama kırgınım biraz.

Hayallerini gerçekleştirmiş bir adam Acun abi, zamanında ona yapamazsın dediklerinde gelip Türkiye'nin medya patronu oldu.

Ben ona projemi anlattığımda batacaksın, paranı ziyan edeceksin dedi. Gitmeme sebeplerimden bir tanesi de o. Hiç umursamadı" yanıtını verdi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Survivor All Star Yarışmacısı Adem Kılıççı Katarsis Programında Konuştu - Son Dakika

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