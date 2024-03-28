Survivor All Star Yarışmacısı Adem Kılıççı Katarsis Programında Konuştu

Survivor All Star yorumlarıyla gündeme gelen Adem Kılıççı Katarsis'te Gökhan Çınar'ın konuğu oldu. Gökhan Çınar'a içini döken boksör Survivor'a dair iddialı sözler söyledi.
"NİSA'NİN ŞAMPİYONLUĞUNA SEVİNDİM"
Adem Kılıççı "Mesela özgürlük orada özgür değilsin hiçbir şekilde mevsimlik bir işçi gibisin sabah 6'da kaldırırlar seni oyun öncesi röportajlar yapılır gelirsin. Hadi arkadaşlar...
Sonuçta televizyona bir çekeceksiniz yani biz nasıl çekeceğiz diyorlar; oturun hep beraber işte konuşun oyunu önü değerlendirmesi yapın.
İşçisin yani sen orada oturuyorsun çalışıyorsun ha bundan rahatsız olmuyorsun, mesela bazı günler ben istemiyordum millet bunun için can atar..." dedi.
Adem devamında ise şunları söyledi:
"Gidersin oyuna oyun 4-5 saat sürer. Bazı günler 8 saat süren oyunlar vardır hiç unutmam bir oyunumuz 12 saat sürmüştü ve gece yarısı sabaha karşı bitti.
Sonra oradan çıkıyorsunuz bazen üstünüz çamur bazen ıslak, tişörtün yok yeni onu kurutmaya çalışıyorsun ateş yakıyorsun kurutuyorsun zor, adaya gittiğinde zaten pertin çıkıyor ve günün hep böyle geçiyor ya zor bir yer Survivor."
ADEM KILIÇÇI SURVIVOR'A NEDEN GİTMEDİ?
Gökhan Çınar Adem Kılıççı'ya "Bu sene niye gitmedin?" diye sorunca eski yarışmacı "Bu yıl çok konuştuk Acun abiyle, 4-5 kere görüştük.
Çok güzel bir teklif verdi ama ben sadece sosyal medya için gidip para kazanayım kafasında değildim. Mücadeleye hazır mıyım değil miyim ona bakarım.
Bir hayalim de var burada kalmam gerekti, Türkiye'nin en büyük dövüş projesini yapmak istiyorum" yanıtını verdi.
Nisa şampiyonluğu konusuna da değinen Adem "Rekabetin kirlenmemesi çok önemli kirli bir rekabet vardı ama bunu yapan Nisa değildi.
Nisa zaman zaman çocukluklar yapardı bunları normal karşılıyorum ama durum daha inlerine girerek daha kötü yapan insanlar vardı. Adem olmasın da kim olursa olsun...
Yarışmada çok yıprandım ama Nisa'nın şampiyon olması bana hiç koymadı hatta sevindim de..." dedi.
ACUN ILICALI İTİRAFI
Gökhan Çınar eski yarışmacıya " Acun Ilıcalı'yı seviyor musun?" diye de sordu. "Çok" diyen Kılıççı devamında ise "Ama kırgınım biraz.
Hayallerini gerçekleştirmiş bir adam Acun abi, zamanında ona yapamazsın dediklerinde gelip Türkiye'nin medya patronu oldu.
Ben ona projemi anlattığımda batacaksın, paranı ziyan edeceksin dedi. Gitmeme sebeplerimden bir tanesi de o. Hiç umursamadı" yanıtını verdi.
Son Dakika › Magazin › Survivor All Star Yarışmacısı Adem Kılıççı Katarsis Programında Konuştu - Son Dakika
Murathan Mungan, 'Maskeli Balo' adlı şiirinin Yeni Türkü tarafından izinsiz kullanıldığını ve bu durumdan üzüntü duyduğunu açıkladı. Mungan, konuyla ilgili dava açılacağını duyurdu.
41'incisi düzenlenen ödül töreninde, Tiyatrokare'nin sahneye koyduğu 'Ağaçlar Ayakta Ölür' ve 'Veda' oyunlarıyla seyircilerini büyüleyen Nevra Serezli'ye ödül verildi. Serezli, ödülü alırken gözyaşlarını tutamadı ve 'Bir gün ikincisini de ben alırım diye ümitleniyordum' dedi. Tiyatrokare'nin kurucusu Nedim Saban ise İsmail Dümbüllü Ödülü'nün tiyatro öğrencilerinin seçimiyle verilmesinden gurur duyduğunu belirtti.
Orhan Gencebay'ın Şişli'deki iftar programında Cumhur İttifakı'na destek vermesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Eşi Sevim Emre ise Gencebay'ın siyaset üstü bir kişilik olduğunu ve hangi parti vatanı için uğraşıyorsa yanlarında olduklarını belirtti.
CHP'den milletvekili adayı gösterilmemesi üzerine siyaseti bıraktığını açıklayan Onur Akın, CHP mitinginde şarkılar söyleyecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü'nün konuşacağı mitingde Onur Akın sahne alacak. Daha önce siyasette vefa görmediğini belirten sanatçı, 2009 yılından bu yana CHP için beste yapmıştı.
Bilgisayar korsanları, giderek daha fazla akıllı telefonları hedef alıyor.
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, turne provasında geçirdiği ciddi bakteriyel enfeksiyonun ardından yoğun bakıma kaldırılmıştı. Uzun bir tedavi sürecinin ardından dünya turnesine devam eden Madonna, Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde vereceği son konserin ücretsiz olacağını duyurdu. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki konserindeki bir olayla da gündeme gelen Madonna, oturan bir dinleyiciye yönelik yaptığı hareketle sosyal medyada tepki çekti.
Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun İtalyan model kız arkadaşı Vittoria Ceretti'nin parmağında yüzük takması, çiftin nişanlanacağı söylentilerini güçlendirdi. Ceretti'nin bir etkinlikte devasa bir nişan yüzüğüne benzeyen bir şey taktığı görüldü ve bu durum, DiCaprio'nun artık evleneceği yorumlarına neden oldu. DiCaprio'nun genç partnerler tercih ettiği bilinirken, Ceretti'nin 25 yaşında olması, çiftin yaş uyumunu gösteriyor.
Londra merkezli ünlü moda markası Poster Girl için çalışan bir model, Buckingham Sarayı'nın önünde sütyensiz dolaşınca büyük ilgi uyandırdı. Modelin cesur davranışı, markanın sezon ortası indirimlerini tanıtmak için özel bir görevde olduğu halde tartışmalara neden oldu. Poster Girl markası ise olayı sosyal medya hesapları üzerinden tanıtarak marka bilinirliğini artırmaya çalıştı.
Bir kadının şeyhliğini ilan ederek "Ben Hz. Meryem" yazılı videosu viral oldu. Videonun tepki çekmesinin ardından açıklama yapan Kübra Acar isimli kadın, "Umre ziyaretimde çekilen görüntüler tanımadığım kişiler tarafından paylaşılmış. Yazılan yazı ve haberler gerçeği yansıtmıyor. Yasal süreç başlatılmıştır" dedi.
Hakkında İnsan kaçakçılığı, fuhuş, saldırı, cinsel taciz ve silah kaçakçılığı gibi suçlamalar bulunan rapçi Diddy'nin Rapçi 50 Cent'in eski sevgilisi Daphne Joy'u da cinsel ilişki ticaretinde kullandığı ortaya çıktı.
Yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç ve eşi Beril Talu'nun, kuaförünü de 7 bin dolar dolandırdığı ortaya çıktı. Dosya, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?