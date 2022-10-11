Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne alacak Tarkan, 1 milyon euro kazanacak - Son Dakika
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Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne alacak Tarkan, 1 milyon euro kazanacak

11.10.2022 20:35

Megastar Tarkan, yılbaşında Kıbrıs'ta sahneye çıkacak. 2023'ü hayranlarıyla sahnede karşılayacak olan Tarkan'ın yılbaşı konseri için 1 milyon euro alacağı öğrenildi.

Şarkılarının yanı sıra rol aldığı reklam projeleriyle sık sık adından söz ettiren Megastar Tarkan'ın yılbaşı programı belli oldu. Sevilen şarkıcı, 31 Aralık'ta Kıbrıs'ta sahneye çıkacak.

KIBRIS'TA SAHNEYE ÇIKACAK

Geçen yılbaşı Mısır'da hayranlarıyla buluşan sanatçı, bu sene yeni yılı Kıbrıs'ta karşılamak için masaya oturdu. Megastar'ın yılbaşı sahnesi için 1 milyon Euro alacağı öğrenildi. Daha önceki yıllarda da Kıbrıs'ta sahneye çıkan sanatçı, pandemi sonrası yeniden Yavru Vatan'da hayranlarıyla bulaşacak. Tarkan'ı dinleyerek yeni yıla girmenin rakamı ise henüz bilinmiyor.

Yılbaşında Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan Tarkan, 1 milyon euro kazanacak
Yılbaşında Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan Tarkan, 1 milyon euro kazanacak
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Kaynak: Snob Magazin

Yılbaşı, Kıbrıs, Tarkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne alacak Tarkan, 1 milyon euro kazanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne alacak Tarkan, 1 milyon euro kazanacak - Son Dakika
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