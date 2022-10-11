Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne alacak Tarkan, 1 milyon euro kazanacak

100 bin TL kredi alanın aylık taksiti ve toplam ödemesi ne kadar olacak? İşte tablo

Şarkılarının yanı sıra rol aldığı reklam projeleriyle sık sık adından söz ettiren Megastar Tarkan'ın yılbaşı programı belli oldu. Sevilen şarkıcı, 31 Aralık'ta Kıbrıs'ta sahneye çıkacak.

KIBRIS'TA SAHNEYE ÇIKACAK

Geçen yılbaşı Mısır'da hayranlarıyla buluşan sanatçı, bu sene yeni yılı Kıbrıs'ta karşılamak için masaya oturdu. Megastar'ın yılbaşı sahnesi için 1 milyon Euro alacağı öğrenildi. Daha önceki yıllarda da Kıbrıs'ta sahneye çıkan sanatçı, pandemi sonrası yeniden Yavru Vatan'da hayranlarıyla bulaşacak. Tarkan'ı dinleyerek yeni yıla girmenin rakamı ise henüz bilinmiyor.