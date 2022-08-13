TBMM Başkanı Şentop'un oğlu dünyaevine giriyor - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop'un oğlu dünyaevine giriyor

13.08.2022 17:41
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu dünyaevine giriyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Mehmet Selahaddin Şentop ile Ayşegül Akbulut dünyaevine giriyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Mehmet Selahaddin Şentop ile Ayşegül Akbulut dünyaevine giriyor.

Mehmet Selahaddin ile Ayşegül'ün evliliklerinin ilk adımı, Denizli'de ailelerin ve yakınların katılımıyla atıldı. Merasime, TBMM AKPM Türk Grubu Başkanı Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, TBMM Katip Üyesi Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Nilgün Ök, Şahin Tin, Eski Bakanlardan Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör katıldı.

Çiftin nikah merasimi ise önümüzdeki hafta İstanbul'da yapılacak. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Ayşegül Akbulut, Mustafa Şentop, Denizli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin TBMM Başkanı Şentop'un oğlu dünyaevine giriyor - Son Dakika

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