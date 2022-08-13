TBMM Başkanı Şentop'un oğlu dünyaevine giriyor

Denizlili Besici: 'Şu Anda Bir Kilo Samanım Yok, Bu Hayvanlar Aç'

Kaynak: İHA

Ayşegül Akbulut, Mustafa Şentop, Denizli, Magazin, Son Dakika

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