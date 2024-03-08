Tevetoğlu, genç nesillere kelimeleri değiştirerek anlamını bozmadığını söyledi

Tevetoğlu ise, genç nesillere kelimeleri değiştirerek anlamını ve anlatım amacını bozmadığını söyleyerek; "Kendimi savunmuyorum, çünkü kimseye sorumlu değilim, müzik de kimsenin malı değildir. ayrıca siz kimsiniz pardon?.. Yaptım geldim İngiltere'de. Sizin ne faydanız var bu genç kuşağa ne yaptınız dinazorluktan ahkam kesmekten başka acaba? diyerek tepkisini gösterdi.
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Ünlü popçu Hakan Peker, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılacağı konserine tüm herkesi davet etti. 9 Mart'ta Safranbolu'da gerçekleşecek olan konserde Peker, Akşener'in de sahne alacağını duyurdu.
YouTube'da yeni fenomen olmaya başlayan Çiçek ve İbrahim yurt dışında popüler olan akımları yapmaya karar verirler. Çekmeye çalıştığı 'sevgi dolu' içerikler, uyguladıkları kişiler tarafından hoş karşılanmaz ve sert tepkiler alırlar. Her şey kötüye gidiyor derken videoların ne kadar izlendiğini duyunca büyük bir şok yaşarlar.
Müdür Dağhan'ın Leyla ile bağlantısını öğrenen biri, bunu kendi lehine kullanmak için Dağhan'a teklifte bulunur. Ancak bilgisayarı arayan başkaları da vardır ve hepsi Leyla'nın peşine düşer. Dağhan ise Leyla'yı korumak ve bilgisayarı bulmak zorunda kalır. Diğer yandan Enver, babasına karşı yenilmemek için düğün hazırlıklarına başlar ve affedilmek için çaba sarf eder. Ekber ise Enver'in tetikçiyi atlatmasından şüphelenir ve bunun arkasında kimin olduğunu araştırmaya başlar. Fatma ise Davut'u Fikriye ile baş başa görünce hesap sormaya kararlıdır. Aydan ise Dağhan'dan uzak durmaya çalışsa da onun uğruna yeni bir kavganın ortasına düşer ve Gürkan'ın dikkatini çeker.
Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerde yaşayan kadınlar, gençler ve kız çocuklarıyla buluşan UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçileri Hazal Kaya ve Edis, ihtiyaçları yerinde gözlemledi ve destek çağrısında bulundu. Depremzede kadınların ve gençlerin sağlık, koruma, eğitim ve psikososyal destek gibi ihtiyaçlarına dikkat çeken elçiler, bölgedeki sorunların devam ettiğini vurguladı ve yardım çağrısında bulundu.
Şarkıları ve güçlü sesiyle adından söz ettiren Melek Mosso, Ankara'da verdiği konserde sahnede kurtlarını döktü. Kırmızı elbisesiyle göbek atan Mosso, bir ara kendinden geçerek zıplaya zıplaya oynadı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Taş Kağıt Makas dizisinde yan yana dizilen 4 kadına "Bu kaba döktüğüm içkiyi sokak köpeği gibi içen kişi arabayı alır. Sokak iti gibi havla" denilen sahne için inceleme başlattı.
Kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile bir mekanda sarmaş dolaş görüntülenen Hadise, hakkında aşk söylentisine tepki göstererek "Kafanıza göre haber yapıyorsunuz, ben arkadaşımla sohbet edebilirim bu kadar" dedi.
Ege Bölgesi'nin önde gelen inşaat firmalarından FUYAPI A.Ş., 10. yılını Aydın Kuşadası'ndaki bir otelde düzenlediği davetle kutladı. Davete FUYAPI A.Ş. yöneticileri ve seçkin davetliler katıldı. Gecede sunuculuk Özge Ulusoy tarafından yapıldı ve Yeşim Salkım da şarkılarıyla geceye renk kattı. Davet öncesinde basın mensuplarına konuşan Ulusoy ve Salkım, Kuşadası'nı çok sevdiklerini ve burada çocukluklarının geçtiğini belirtti. Salkım ayrıca, ülkemizin değerli yerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı ve televizyon setlerine geri döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.
Korkma Ben Yanındayım dizisinin çekildiği Beykoz'daki gecekondu belediye tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlendi. Dizi dünyasında ilk kez yaşanan olayda 60 bin TL ödenen eve ne dizi ekibi ne de gerçek sahipleri giremiyor.
Rahim'in ölümüyle Kara Ağaç'ta dengeler altüst olur. Latif Bey, Celal Ağa'yı zor bir duruma sokar. Ömer'in gördüğü rüya yol gösterir. Sultan, Osman Ağa ile ilgili sırrın ağırlığıyla mücadele ederken baraj kararını vermek zorundadır. Kara Ağaç, huzur bulacak mı yoksa büyük bir yangına mı dönüşecek?
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