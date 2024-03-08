Tevetoğlu, genç nesillere kelimeleri değiştirerek anlamını bozmadığını söyledi

Müdür Dağhan'ın Leyla ile bağlantısı ortaya çıkar

Müdür Dağhan'ın Leyla ile bağlantısını öğrenen biri, bunu kendi lehine kullanmak için Dağhan'a teklifte bulunur. Ancak bilgisayarı arayan başkaları da vardır ve hepsi Leyla'nın peşine düşer. Dağhan ise Leyla'yı korumak ve bilgisayarı bulmak zorunda kalır. Diğer yandan Enver, babasına karşı yenilmemek için düğün hazırlıklarına başlar ve affedilmek için çaba sarf eder. Ekber ise Enver'in tetikçiyi atlatmasından şüphelenir ve bunun arkasında kimin olduğunu araştırmaya başlar. Fatma ise Davut'u Fikriye ile baş başa görünce hesap sormaya kararlıdır. Aydan ise Dağhan'dan uzak durmaya çalışsa da onun uğruna yeni bir kavganın ortasına düşer ve Gürkan'ın dikkatini çeker.