Halit Kıvanç'ın oğlundan babasının cenazesinde saf tutan Orhan Gencebay'a sert sözler: Önde saf tutup 'gözüktüler' gittiler - Son Dakika
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Halit Kıvanç'ın oğlundan babasının cenazesinde saf tutan Orhan Gencebay'a sert sözler: Önde saf tutup 'gözüktüler' gittiler

28.10.2022 11:39

Türk spor basınının usta ismi Halit Kıvanç, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye birçok ünlü isim katılırken Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç, şarkıcı Orhan Gencebay'a tepki gösterdi.

Spor basınının 97 yaşında vefat eden duayenlerinden Halit Kıvanç, Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, sanatçı Orhan Gencebay ile spor, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim ile sevenleri katıldı.

Halit Kıvanç'ın oğlundan babasının cenazesinde saf tutan Orhan Gencebay'a ağır suçlama

"ANNEME VE BANA BAŞSAĞLIĞI DİLEMEDİLER"

Düzenlenen cenaze töreni sonrası Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Bazı ünlü isimlerin babasının cenazesine görüntü vermek için geldiğini ifade eden Ümit Kıvanç, "Babamın cenazesine gelip 'görüntü veren' bazı ünlü veya yetkili kimseler, anneme veya bana başsağlığı dilemediler. Önde saf tutup gözüktüler, gittiler" ifadelerini kullandı.

Halit Kıvanç'ın oğlundan babasının cenazesinde saf tutan Orhan Gencebay'a ağır suçlama

"ORHAN GENCEBAY BUNLARDAN BİRİ"

Açıklamasının devamında cenazede önde saf tutan Orhan Gencebay'ın ismini açıkça telaffuz eden Kıvanç, "Orhan Gencebay bunlardan biri, meselâ. Bazılarının varlığını sonradan öğrendik! Yahu ne ayıp!" cümlelerine yer verdi.

İşte Ümit Kıvanç'ın o paylaşımı;

Halit Kıvanç'ın oğlundan babasının cenazesinde saf tutan Orhan Gencebay'a ağır suçlama
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Son Dakika Magazin Halit Kıvanç'ın oğlundan babasının cenazesinde saf tutan Orhan Gencebay'a sert sözler: Önde saf tutup 'gözüktüler' gittiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halit Kıvanç'ın oğlundan babasının cenazesinde saf tutan Orhan Gencebay'a sert sözler: Önde saf tutup 'gözüktüler' gittiler - Son Dakika
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