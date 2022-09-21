Miss Turkey 2022 Birincisi Belli Oldu! Nursena Say Kimdir? - Son Dakika
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Miss Turkey 2022 Birincisi Belli Oldu! Nursena Say Kimdir?

21.09.2022 13:32
Miss Turkey 2022 Birincisi Belli Oldu! Nursena Say Kimdir?

Türkiye'nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey 2022 yarışması sonuçlandı. 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. 19 numarayla yarışan Nursena Say Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Peki Nursena Say kimdir? İşte detaylar...

Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği "Miss Turkey 2022" muhteşem bir final gecesiyle sonuçlandı. İstanbul'da Lazzoni Hotel'de gerçekleştirilen finale, sanat, cemiyet ve iş dünyasından pek çok ünlü isim katıldı.

Sunuculuğunu Berfu Yenenler'in üstlendiği gecede konukları selamlayan Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, "Biz, Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil edecek Türk kızlarını seçiyoruz. Sonuç ne olursa olsun Miss Turkey kazanacak" dedi.

Can Sandıkçıoğlu, Demet Şener, Tan Sağtürk, Pınar Altuğ Atacan, Neslişah Yılmaz, Sultan Tepe, Prof. Dr. Onur Erol ve Gürhan Sayar'dan oluşan jüri üyeleri, "Miss World", "Miss Universe" ve "Miss Supranational" yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek en güzel kızları belirlemekte bir hayli zorlandı.

Gecede, 20 genç kız, jüri üyeleri ve konukların önünde podyumda yürüyerek dereceye girebilmek adına mücadele ettiler. Zorlu geçen değerlendirme sonucunda 19 numaralı Nursena Say Türkiye'nin en güzel kızı oldu. Miss World'te ülkemizi temsil edecek olan Nursena Say'a tacını geçtiğimiz yılın güzeli Dilara Korkmaz taktı.

Miss Universe'de ülkemizi temsil etmeye hak kazanan 5 numaralı Aleyna Şirin olurken, 8 numaralı Selin Erberk Gurdikyan da Miss Supranational'da Türkiye adına yarışacak.

DERECEYE GİREN GÜZELLER…

    Türkiye'nin en güzel kızı olarak ülkemizi "Miss World"de temsil edecek olan 19 Numaralı Nursena Say, 1.80 boyunda, 24 yaşında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu.

    "Miss Universe"de Türkiye'yi temsil edecek güzel 5 numaralı Aleyna Şirin, 1.76 boyunda, 21 yaşında, Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü 2. Sınıf öğrencisi.

    Türkiye'yi "Miss Supranational" yarışmasında temsil etmeye hak kazanan 8 numaralı Selin Erberk Gurdikyan 1.78 boyunda, 23 yaşında, Florida International University Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi.

    Selin Erberk Gurdikyan, annesi Neşe Erberk ve anneannesi ile poz verdi.

    REALITY PROGRAMI OLACAK

    Miss Turkey Youtube kanalından canlı yayınlanan yarışma milyonlarca kişi tarafından izlendi. "Miss Turkey" bu yıl bir ilke de imza attı. Kamp süreci, büyük final öncesi 20 finalistin ve yarışmanın tüm anları kayda aldı. Lazzoni Hotel'e girişle başlayan kampın ilk anlarından itibaren profesyonel bir ekip tarafından her anı kayda alınan genç kızların "Miss Turkey" heyecanı, bir reality programı olarak ekranlara aktarılacak. Proje, başarılı Yönetmen Deniz Denizciler imzasını taşıyacak.

    MISS TURKEY NURSENA SAY KİMDİR?

    19 numara Nursena Say Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı. Say, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

    Mersin doğumlu olan 24 yaşındaki Say, 1.80 boyunda ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun.

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Kaynak: Snob Magazin

Nursena Say, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Miss Turkey 2022 Birincisi Belli Oldu! Nursena Say Kimdir? - Son Dakika

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