Miss Turkey 2022 Birincisi Belli Oldu! Nursena Say Kimdir?

Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği "Miss Turkey 2022" muhteşem bir final gecesiyle sonuçlandı. İstanbul'da Lazzoni Hotel'de gerçekleştirilen finale, sanat, cemiyet ve iş dünyasından pek çok ünlü isim katıldı.

Sunuculuğunu Berfu Yenenler'in üstlendiği gecede konukları selamlayan Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, "Biz, Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil edecek Türk kızlarını seçiyoruz. Sonuç ne olursa olsun Miss Turkey kazanacak" dedi.

Can Sandıkçıoğlu, Demet Şener, Tan Sağtürk, Pınar Altuğ Atacan, Neslişah Yılmaz, Sultan Tepe, Prof. Dr. Onur Erol ve Gürhan Sayar'dan oluşan jüri üyeleri, "Miss World", "Miss Universe" ve "Miss Supranational" yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek en güzel kızları belirlemekte bir hayli zorlandı.

Gecede, 20 genç kız, jüri üyeleri ve konukların önünde podyumda yürüyerek dereceye girebilmek adına mücadele ettiler. Zorlu geçen değerlendirme sonucunda 19 numaralı Nursena Say Türkiye'nin en güzel kızı oldu. Miss World'te ülkemizi temsil edecek olan Nursena Say'a tacını geçtiğimiz yılın güzeli Dilara Korkmaz taktı.

Miss Universe'de ülkemizi temsil etmeye hak kazanan 5 numaralı Aleyna Şirin olurken, 8 numaralı Selin Erberk Gurdikyan da Miss Supranational'da Türkiye adına yarışacak.

DERECEYE GİREN GÜZELLER…