Bir Daha Dünyaya Gelsem Yine Oyuncu Olurdum, Ama Şimdi Kaslı Oyuncular Var, Bir Felaket - Son Dakika
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Bir Daha Dünyaya Gelsem Yine Oyuncu Olurdum, Ama Şimdi Kaslı Oyuncular Var, Bir Felaket

03.08.2022 01:15
Bir Daha Dünyaya Gelsem Yine Oyuncu Olurdum, Ama Şimdi Kaslı Oyuncular Var, Bir Felaket

Türkiye'nin uzun soluklu dizilerinden 204 bölüm yayınlanan "Üvey Baba"da canlandırdığı "Halil Güneşli" karakteriyle hafızalara kazınan 83 yaşındaki oyuncu Şemsi İnkaya, "Bir daha dünyaya gelsem yine oyuncu olurdum. Herkes oyuncu olmaya başladı. Türkçe kayboluyor. Şimdi kaslı oyuncular var. Bir felaket. Benim de böyle çıkıp soyunmam lazım ama utanırım. Bu yaşta utanırım, her yaşta utanırım. Biz öyle yapmadık. Biz oynayarak geldik bir yerlere. Oynayarak, ödül alarak, ustaları dinleyerek, rolü çalışarak" dedi.

Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncusu Şemsi İnkaya, Anka Haber Ajansı'ndan Edda Sönmez'e konuştu. İnkaya, yeni nesil oyuncuları da eleştirdi.

BİR DAHA DÜNYAYA GELSEM YİNE OYUNCU OLURDUM

Doğru yaptığınız zaman, yani oyunculuğu meslek edindiğiniz zaman çok zevkli bir şey. Bir daha dünyaya gelsem aynı oyuncu olurdum. Okurum, konservatuarını da okurum, amatörlüğünü de çalışırım ondan sonra profesyonel olurum. Bir daha gelsem aynı şeyi yaparım yani. Çok zevkli bir meslek çok onurlu bir meslek, meslek olarak aldığın zaman.

ŞİMDİ KASLI OYUNCULAR VAR. BAŞKA BİR ŞEY O, BAŞKA BİR FELAKET

Oyunculukta Türkçe çok önemli, diksiyon, fonetik ve artikülasyon dediğimiz şey çok önemli. Bu da ancak okulunda, konservatuvarda öğreniliyor. Öyle çıktığın zaman onları harcamış oluyorsun. Türkçe kayboluyor. Şimdi kaslı oyuncular var. Başka bir şey o, başka bir felaket. Kas-mas, kaburgalar çıkacak bilmem ne falan filan var ya benim de böyle çıkıp soyunmam lazım sizin karşınızda da utanırım. Bu yaşta utanırım, her yaşta utanırım. Biz öyle yapmadık. Biz oynayarak geldik bir yerlere. Oynayarak, ödül alarak, ustaları dinleyerek, rolü çalışarak, ezberini yaparak. O zamanlar sufleydi şimdi ezberini yaparak.

YORUMLAR
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83 Yaşındaki Oyuncu Şemsi İnkaya: 'Bir Daha Dünyaya Gelsem Yine Oyuncu Olurdum, Ama Şimdi Kaslı Oyuncular Var, Bir Felaket' 83 Yaşındaki Oyuncu Şemsi İnkaya: 'Bir Daha Dünyaya Gelsem Yine Oyuncu Olurdum, Ama Şimdi Kaslı Oyuncular Var, Bir Felaket'
Kaynak: Snob Magazin

Şemsi İnkaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir Daha Dünyaya Gelsem Yine Oyuncu Olurdum, Ama Şimdi Kaslı Oyuncular Var, Bir Felaket - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir Daha Dünyaya Gelsem Yine Oyuncu Olurdum, Ama Şimdi Kaslı Oyuncular Var, Bir Felaket - Son Dakika
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