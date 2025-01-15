Ümit Erdim, asla oynamayacağı o rolü açıkladı - Son Dakika
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Ümit Erdim, asla oynamayacağı o rolü açıkladı

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Ünlü oyuncu Ümit Erdim, konuk olduğu bir programda oyunculuğa dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Sanılanın aksine oyunculuğu bırakmadığını söyleyen Erdim, asla bir teröristi oynamayacağını açıkladı.

15.01.2025 13:57  Güncelleme: 14:10
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Hayat Bilgisi, Selena, Doksanlar gibi sevilen dizilerde rol alarak gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Ümit Erdim, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de dikkatleri üzerinde topluyor.

Geçtiğimiz yıl evliliğini bitiren Erdim, katıldığı bir davette biten evliliği hakkında "Normal kimse yola boşanmak için çıkmıyor ama hayatın da gerçekleri var. Bundan sonra çocukların iyi olması bizim için önemli. Biraz bazı şeylerin ucu kaçıyor ve kontrol edemiyorsun. Bizde majör hikaye yok. 'Şiddetli geçimsizlik' tabelası altında yazılabiliriz ama reytinglik bir malzeme yok" demişti.

Biten evliliğinden Ses ve Ela isminde iki kızı bulunan oyuncu, son dönemde vaktinin büyük bir kısmını kızlarına ayırıyor. Oyunculuğa dönüp dönmeyeceği merak edilen Erdim, geçtiğimiz gün Pınar Kerimoğlu'nun Youtube kanalına konuk olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULUĞU BIRAKMADIM"

Erdim, "Oyunculuğu neden bıraktın?" sorusuna, bir yanlışı düzeltmek istediğini belirterek "Ben oyunculuğu bırakmadım. Bir dönem motor sporlarına ve otomobillere yönelip farklı sektörlerden gelir elde ettiğim için teklif gelmedi. Bu süreçte oyunculuğu bıraktığımı sandılar. Bana teklif gelse elbette oynardım. Oyunculuğu çok seviyorum. Ancak sanki ben bırakmışım gibi bir algı oluştu" diye yanıt verdi.

Ümit Erdim, asla oynamayacağı o rolü açıkladı

"TERÖRİST ROLÜNÜ ASLA OYNAMAM"

Ünlü oyuncu, "Asla oynamam dediğin bir rol var mı?" sorusuna ise "Terörist rolünü asla oynamam. Teklifin bütçesi ne olursa olsun, kimse bana o rolü oynatamaz. Kötü adam, katil, hırsız oynayabilirim ama böyle bir dijital mirası bırakmam. Çok milliyetçi birisiyim. Bu benim kırmızı çizgim" yanıtını verdi.

"KIZIMDAN SONRA ZAYIFLAMAYA KARAR VERDİM"

Kızının hayatındaki değişimleri nasıl etkilediğini anlatan Erdim, "Kızım doğduktan sonra hayatım baştan sona değişti. Bir gün aynaya baktım ve 'Sen nasıl kız babasısın? Her bulduğunu yiyorsun, kaç kilosun! Bu çocuk okulda babam diye seni mi gösterecek?' dedim. Bir hafta içinde karar verip ameliyat oldum. 142 kiloya ulaştığım dönemde 12 lahmacun yiyordum, şimdi ise bir tane" dedi.

Ümit Erdim, asla oynamayacağı o rolü açıkladı
Ümit Erdim, asla oynamayacağı o rolü açıkladı

Ümit Erdim, Magazin, Ünlüler, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ümit Erdim, asla oynamayacağı o rolü açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Çelikk:
    Adam Değilsin 16 106 Yanıtla
  • BAHATTİN KARAKAŞ:
    Çok mu önemli bizim için ? 30 41 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    tamam CHP liler bu adamın üstünü çizdi simdi ..bu adamı linç eder simdi CHP'liler.. 29 19 Yanıtla
  • Çelikk:
    ferhat bu işlerde Biraz Orpuu Analı Bilir 10 12 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    yalçın serkan her rolü oynar 11 1 Yanıtla
  • Serkan Kurum:
    parayı versinler terörist in her turlusunu oynar 5 6 Yanıtla
  • mert çelik:
    şişko olsa oynardı 7 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    yerli John sins olabilirim ;) 0 10 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Serkan Yalçın senin rolünü 3 erkek ve sen olarak belirledik. Senin özelliklerine uygun görülen rol bu. 8 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    aksine terörist teklifi geliyormuş başrol 1 4 Yanıtla
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