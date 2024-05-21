96 yaşındaki Buhara geçtiğimiz haftalarda yaşlılığa bağlı olarak rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılmıştı.
DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü müzisyen ve besteci Nejat Buhara hayatını kaybetti. Ünlü besteci ve müzisyen Nejat Buhara tedavi gördüğü yoğun bakımda yaşam mücadelesi kaybetti.
TRT'nin kurucularındandı
Ünlü besteci ve müzisyen Nejat Buhara TRT'nin kurucuları arasında yer alıyordu.
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