Üye Girişi
Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

05.02.2022 10:47

Katıldığı televizyon programlarıyla tanınan ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, 63 yaşında koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Şamcı, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Gündüz kuşağında kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleriyle tanınan Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, 63 yaşında koronavirüse yenik düştü Acı haberi Şamcı'nın eşi Instagram'dan duyurdu.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Erkan Şamcı'nın Instagram hesabından paylaşım yapan eşi, "Değerli eşim Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Hakk'ın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Pazar günü Fethiye'de Rıdvan Cami'nden kaldırılıp öğle namazını müteakiben Çatalarık Mezarlığına defnedilecektir. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

ERKAN ŞAMCI KİMDİR?

Erkan Şamcı, 1959 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlköğretim, ortaokul ve lise eğitimini Anadolu'nun farklı şehirlerinde tamamladı. Ardından 1984 senesinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Şamcı, ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist, yazar, radyo ve TV programcısıdır. Erkan Şamcı katıldığı televizyon programlarında doğal şampuan yapımından, biber ve domates yetiştirmeye, doğal bulaşık deterjanı yapımından çim döşeme ve ekme konularına kadar bilinmesi gerekenleri anlatmasıyla adını geniş bir kitleye duyurdu. Şamcı, TV360, 24 TV ve TRT gibi kanallarda program hazırlayıp sundu.

Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
YORUMLAR
500

Erkan Şamcı, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
10:47 Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
10:30 Eşini darp ettiği iddia edilen Özer Hurmacı'dan açıklama: Hepsi yalan
10:27 Yunan vekilinden Türkiye itirafı: Daha iyisini alacaklar
10:25 İki arkadaş arasında çıkan mayonez kavgası kanlı bitti! Kamyonetle ezerek öldürdü
10:21 İBB itiraz etti, Armağan Çağlayan programının adını değiştirdi
10:03 Boşanma aşamasındaki eş, karısının aile evini bastı! 4 kişiyi yaralayıp intihar etti
10:02 İstanbul'un ortasında dev çukur! Market önündeki göçük vatandaşları korkuttu
09:51 Zonguldak ziyareti iptal! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa online katılacak
09:40 Büyük korku yaşadı! Reynmen'in annesi evinde silahlı gaspa uğradı
09:37 5 yaşındaki çocuk, 23 metre derinliğindeki kuyuya düştü! 5 gündür kurtulmayı bekleniyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 10:53:20. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement