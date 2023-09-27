Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu parkta ölü bulundu

Kanlı Nigar, Çalıkuşu ve Çocuklar Duymasın gibi başarılı dizilerde rol alan Seda Fettahoğlu, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü olarak bulundu.

YAŞAMINA SON VERDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cesedini buldu. Yapılan incelemede yaşamına son verdiği tahmin edilen kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu anlaşıldı.

SEDA FETTAHOĞLU KİMDİR?

Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu. İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.

Başarılı isim son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın rol aldı. Seda Fettahoğlu, dizide canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.