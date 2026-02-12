Ünlü oyuncudan Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Hediyemi vermeye zaman kalmadı - Son Dakika
Magazin

Ünlü oyuncudan Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Hediyemi vermeye zaman kalmadı

Ünlü oyuncudan Kanbolat Görkem Arslan\'a veda: Hediyemi vermeye zaman kalmadı
12.02.2026 17:54
Oyuncu Ebru Şahin, Kanbolat Görkem Arslan'ın vefatının ardından yaptığı paylaşımla takipçilerini derinden etkiledi. Şahin, Arslan'la birlikte çekilmiş kareleri paylaşırken, onun için aldığı hediyeyi vermeye fırsatının kalmadığını belirtti. Arslan ''Çok saçma ve çok üzgünüm ama iyi ki vardın'' diyerek dostuna veda etti.

Oyuncu Ebru Şahin, hayatını kaybeden meslektaşı ve yakın dostu Kanbolat Görkem Arslan için yaptığı veda paylaşımıyla herkesi derinden etkiledi. Şahin'in mesajında yer alan, Arslan'a vermek için uzun süredir sakladığı ancak artık teslim edemeyeceği İsviçre çakısı detayı, veda sözlerinin en çarpıcı ve yürek burkan kısmı oldu.

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, vefat haberiyle sanat dünyasını yasa boğan Kanbolat Görkem Arslan için sosyal medya hesabından yürek burkan bir veda mesajı yayınladı. Şahin'in, Arslan ile fotoğraflarından oluşan kolajı da içeren paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak gündem oldu.

"1 SENEDİR RAFIMDA DURAN İSVİÇRE ÇAKISI"

Şahin'in mesajında en çok dikkat çeken bölüm, dostuna vermek için sakladığı ancak artık teslim edemeyeceği hediye oldu. Oyuncu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Canım arkadaşım, ne denir bilmiyorum. Bu dünyayı ruhuyla dolduran o kadar güzel bir insan tanıdım ki. Benim mert, delikanlı, kanı deli arkadaşım… Daha çokça ateşler yakacağımız günler vardı. Görünce heyecanla aldığım ve dönüşte vermek için birkaç gün önce kenara ayırıp seni andığım, 1 senedir rafımda duran İsviçre çakısı geldi aklıma. Çok saçma ve çok üzgünüm…"

Bu satırlar, paylaşımın en çok konuşulan detayı haline geldi.

Ünlü oyuncudan Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Hediyemi vermeye zaman kalmadı

"ANILAR, SOHBETLER, HAYALLER…"

Şahin, mesajında kaybın ardından yaşadığı derin üzüntüyü ve zihninde dönen hatıraları da dile getirdi:

"Anılar, sohbetler, hayaller, ertelemeler… Hepsi dönüyor kafamda. Canım benim. İyi ki vardın."

Takipçileri ve sanat camiasından birçok isim, paylaşımın altına taziye ve destek mesajları bıraktı.

DİZİ SETİNDEN DOSTLUĞA UZANAN YOL

İkili, 2021-2022 yıllarında yayınlanan Destan dizisinde birlikte kamera karşısına geçmişti. Dizide Şahin'in hayat verdiği Akkız karakteri ile Arslan'ın canlandırdığı Saltuk Beg, izleyicinin hafızasında unutulmaz sahnelerle yer edinmişti.

Şahin'in paylaştığı kolajda, hem dizideki savaşçı kostümleriyle çekilmiş kareler hem de set dışındaki samimi anlar yer aldı.

Kanbolat Görkem Arslan, Ebru Şahin, Magazin

