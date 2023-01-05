Özel okul fiyatlarına gelen zam Demet Akalın'ı isyan ettirdi: Milletvekili olmam lazım - Son Dakika
Üye Girişi

Özel okul fiyatlarına gelen zam Demet Akalın'ı isyan ettirdi: Milletvekili olmam lazım

05.01.2023 08:48

Şarkıcı Demet Akalın, özel okul fiyatlarına gelen yüzde 65'lik zamma isyan etti. Sosyal medya hesabından eğitimin parasız olması gerektiğini söyleyen Akalın, "Yakınımda devlet okulu olsa saniye düşünmem. Kitaplar bedava olsun. Yemin ediyorum harcanıyorum milletvekili olmam lazım" ifadelerini kullandı.

Dün sosyal medya hesabından trafikte tacize uğradığını söyleyerek sitem eden bir çocuk annesi Demet Akalın, özel okul fiyatlarına gelen zamlara da sessiz kalmadı. Artan fiyatlara tepki gösteren şarkıcı, milletvekili olmak istediğini söyleyerek sitem etti.

"YEMİN EDERİM HARCANIYORUM, MİLLETVEKİLİ OLMAM LAZIM"

Instagram hesabından bazı okulların fiyat listesi olduğu iddia edilen bir fotoğraf paylaşan Akalın, "Eğitim parasız olmalı. Bunlar özel okullar. Yakınımda devlet okulu olsa saniye düşünmem" dedi. Bir diğer paylaşımda okullardaki kitapların ücretsiz olması gerektiğini söyleyen Akalın, sözlerine şöyle devam etti: "Kitaplar bedava olsun. Yazmışlar 'Almanya'da zaten öyle' diye. Yemin ederim harcanıyorum milletvekili olmam lazım. Evet olmam lazım. Bakanlık zorda vekil olur."

Demet Akalın, özel okul fiyatlarına gelen zamma isyan etti: Milletvekili olmam lazım
Demet Akalın, özel okul fiyatlarına gelen zamma isyan etti: Milletvekili olmam lazım
Demet Akalın, özel okul fiyatlarına gelen zamma isyan etti: Milletvekili olmam lazım
Demet Akalın, özel okul fiyatlarına gelen zamma isyan etti: Milletvekili olmam lazım
YORUMLAR
500
Trafikte tacize uğradığını söyleyen Demet Akalın, esti gürledi: Seni vallahi bulacağım, böyle bir şey var mı ya? Trafikte tacize uğradığını söyleyen Demet Akalın, esti gürledi: Seni vallahi bulacağım, böyle bir şey var mı ya?

Demet Akalın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özel okul fiyatlarına gelen zam Demet Akalın'ı isyan ettirdi: Milletvekili olmam lazım - Son Dakika


Son Dakika
09:08 Şarkıcı Doğuş'a babalık davası şoku! DNA örneği verdi
08:49 Temel Karamollaoğlu: 6'lı masa toplantısında adaylık konusu mutlaka açılır
08:36 İzmir'de korkunç olay! Boğazından bıçaklanarak öldürülen trans kadının çığlıkları mahalleyi inletti
08:23 ABD'li e-ticaret devi Amazon binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor
08:22 Özel okul fiyatlarına gelen zam Demet Akalın'ı isyan ettirdi: Milletvekili olmam lazım
07:21 Genç kız kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilde can verdi
00:03 FETÖ firarisi Enes Kanter, Batı'ya skandal bir çağrıda bulundu: Erdoğan'ı durdurmak istemiyorlar mı?
23:45 27 yaşındaki Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin ezeli rakibine imzayı atıyor
07:34 Yüzde 30'luk zamma göre kalem kalem hesapladık! İşte güncel emekli maaşları...
22:29 Avrupa ülkesi grip salgınıyla savaşıyor! Böyle giderse vaka sayısı koronavirüsü geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2023 09:13:57. #1.12#
SON DAKİKA: Özel okul fiyatlarına gelen zam Demet Akalın'ı isyan ettirdi: Milletvekili olmam lazım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement