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Ünlü Şarkıcının Eşi, Eski Sevgilisi Seda Sayan'ın Kopyası! - Son Dakika

Ünlü Şarkıcının Eşi, Eski Sevgilisi Seda Sayan'ın Kopyası!

13.02.2022 13:44
Ünlü Şarkıcının Eşi, Eski Sevgilisi Seda Sayan'ın Kopyası!

Şarkıcı Cefi, Burçin Tayuk ile geçen ay dünya evine girdi. Şarkıcının eşi, eski sevgilisi Seda Sayan'a olan benzerliği dikkat çekiyor.

Eğlence dünyasının nabzını tutan mekanlar arasında kısa sürede yerini alacak olan Matilda Kulüp, şık bir davetle kapılarını açtı. Şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Cefi, Matilda Kulüp'ün açılışında konuklarına müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı. Türk ve Yunan müziğini başarılı bir biçimde buluşturan Cefi, sahne performansıyla mekanı dolduran izleyenlerinden tam not aldı. Geçtiğimiz hafta kendi gibi sahne sanatçısı Burçin Taç ile evlilik masasına oturan Cefi, konser öncesi mutluluğunu gazetecilerle paylaştı.

Romantik bir evlilik teklifi yapmadığını belirten genç şarkıcı, "Evlilikte keramet var. 4 yıldır zaten birlikteydik. Zamanı gelmişti. İkimiz de bebek istiyoruz, tabii ki takdiri ilahi" diye konuştu.

Bir dönem aşk yaşadığı Seda Sayan ile eşi Burçin Tayuk'un sosyal medyada çok konuşulan benzerliği hakkında Cefi, şöyle konuştu: "Renkli gözlü oldukları için belki benzetilmiştir. Seda Hanımın gözleri yeşil, Burçin Hanım da yeşil gözlü. Burçin kendine münhasır çok iyi kalpli bir kadın. Ama daha çok Angelina Jolie'ye benziyor. Eşim ile çok güzel bir aşk şarkısında yakında düet yapabiliriz" diye konuştu.

Grek müziğin başarılı temsilcisi Cefi, Fedon'un veliahtı siz misiniz? sorusuna ise "Fedon'un veliahtı olmak zor. Türkiye'de o tektir. Onun tahtı ve yeri ayrıdır. Fedon'u çok severim. Allah uzun ömür versin. Muhabbeti, sohbeti çok güzel olan bir adamdır. Türkiye'de Greek müziği yapmış çok az insan var ama benim rakibim yok" diye cevap verdi.

Eğlence dünyasının nabzını tutan mekanlar arasında kısa sürede yerini alacak olan Matilda Kulüp, şık bir davetle kapılarını açtı. Mekanın sahipleri Evren Bölek- Cem Güçlü açılışta hazır bulundular.
Ünlü Şarkıcının Eşi, Eski Sevgilisi Seda Sayan'ın Kopyası!
Ünlü Şarkıcının Eşi, Eski Sevgilisi Seda Sayan'ın Kopyası!

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Seda Sayan, Evlilik, Müzik, Fedon, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü Şarkıcının Eşi, Eski Sevgilisi Seda Sayan'ın Kopyası! - Son Dakika Magazin


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