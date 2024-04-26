Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Genç Çifte Nişan Yüzüklerini Taktı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Genç Çifte Nişan Yüzüklerini Taktı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Genç Çifte Nişan Yüzüklerini Taktı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, halk gününde kendisini ziyarete gelen genç çiftin nişan yüzüklerini takarak mutluluklar diledi. Başkan Yalım, genç çifti düğünlerine de davet etti.

26.04.2024 16:05  Güncelleme: 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım; halk gününde kendisini ziyarete gelen genç çifti kırmayarak nişan yüzüklerini taktı. Neşeli anların yaşandığı makam odasında gerçekleşen nişan töreninde Başkan Yalım genç çifte mutluluklar dileyerek onları tebrik etti.

Her hafta Perşembe günleri makam odasının kapısını açan ve vatandaşları makamında ağırlayan Başkan Yalım; akşamüstü kendisini ziyarete gelen Sude Coşkun ve Nurettin Sağdemir çiftinin en mutlu günlerinden birine şahitlik etti. Başkan Yalım'ı Mayıs ayında yapılacak düğün törenlerine davet eden genç çift, aynı zamanda nişan yüzüklerinin Başkan Yalım tarafından takılmasından mutluluk duyacaklarını söyledi. Bunun üzerine onları kırmayan ve mutluluklarına ortak olmaktan zevk duyacağını ifade eden Başkan Yalım, çiftin yanlarında getirdikleri nişan yüzüklerini parmaklarına takarak kurdelelerini kesti.

Vatandaşların her zaman yanındayız

Alkışlar arasında yüzlerin güldüğü makam odasında genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Yalım, ilk defa bir belediye başkanının makam odasında yüzük töreni gerçekleştirdiğini hatırlattı. Başkan Yalım genç çiftin düğünlerine de katılmaktan mutluluk duyacağını, vatandaşların her anında onların yanlarında olduklarını ifade etti. Çiftin yakınları ve makamda bulunan diğer vatandaşlar da genç çifte tebriklerini ve iyi dileklerini sundu. - UŞAK

Kaynak: İHA

Özkan Yalım, Uşak, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Genç Çifte Nişan Yüzüklerini Taktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
16:55 Beşiktaş’ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı Beşiktaş'ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 17:15:32. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Genç Çifte Nişan Yüzüklerini Taktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement