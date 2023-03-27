Usta oyuncu Köksal Engür'ün ölümü sanat camiasını yasa boğdu - Son Dakika
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Usta oyuncu Köksal Engür'ün ölümü sanat camiasını yasa boğdu

27.03.2023 10:31

Leyla ile Mecnun dizinin Aksakallı Dede'si Köksal Engür, böbrek yetmezliğine bağlı rahatsızlığından ötürü 77 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ani ölümüyle yıkılan birçok ünlü isim, "Gittiğine inanamıyorum" ve "İçim yandı" gibi paylaşımlarda bulundu.

Son dönemde Leyla ile Mecnun dizisindeki "Aksakallı Dede" rolüyle adından söz ettiren Türk tiyatrosunun usta sanatçılarından Köksal Engür, hayatını kaybetti. Sayısız film ve dizide rol alan Engür'ün ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yapan ünlü isimler, yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

İşte ünlü isimlerin paylaşımlar...

GONCA VUSLATERİ

"Karşılıklı oynamanın muhteşem hissini seninle oynayanlar biliyor abi. Böyle hatıralar aslında izin vermiyor 'öldü2 demeye. Çok büyük ve sonsuz bir özlemle. Şimdiden Türkiye'nin başı sağ olsun."

Usta sanatçı Köksal Engür'ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

IŞIL YÜCESOY

"Ülkem için çok kıymetli bir sanatçı... Canım Köksal Engür... Şimdi elimde birlikte yaptığımız iki özel film ve onlarca anı kaldı..."

Usta sanatçı Köksal Engür'ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

EMRE KARAYEL

"Ardında tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı olarak o kadar çok iyi eser bıraktı ki unutmak imkansız. Çocukluğumdan beri çok severdim. Çok üzgünüm. Yattığı yer incitmesin. Yakınları ve sevenlerine sabırlar dilerim."

Usta sanatçı Köksal Engür'ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

DEMET SAĞIROĞLU

"Çok özleyeceğiz Köksal ağabeyimizi."

Usta sanatçı Köksal Engür'ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

TOLGA ÇEVİK

"Nur içinde yat güzel ağabeyim. Seni tanımış olmak bir şans. Sesin hep kulaklarımızda kalacak."

Usta sanatçı Köksal Engür'ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU

"Köksal gittin gibi gelmiyor hala… Ankara'da başlayıp İstanbul'da süren dostluğumuz güçlü anılar izin vermiyor herhalde… Böyle kalsın istiyorum… Gitmedin…"

Usta sanatçı Köksal Engür'ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

EZGİ ŞENLER

"Dünya tiyatro gününde mi gittin? Nur içinde uyu… En buruk dünya tiyatro günü…"

Usta sanatçı Köksal Engür'ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

ŞEHRAZAT

"Ah be Köksal'ım... Şimdi öğrendim ah ne yıllar ne günler ne aylar. İçim yandı şu an güzel insan güzel dostum. Allah rahmet eylesin cennet mekanın olsun."

Usta sanatçı Köksal Engür'ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

DENİZ SEKİ

"Büyük usta Köksal Engür'ü kaybetmişiz… Sevenlerinin başı sağ olsun…"

Usta sanatçı Köksal Engür'ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

TİLBE SARAN

"Tek kişilik şehir, Alacaklılar, Sevilmek, Molly Sweeney, Martı... Canım Kök."

Usta sanatçı Köksal Engür'ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
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Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür, hayatını kaybetti Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür, hayatını kaybetti

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Son Dakika Magazin Usta oyuncu Köksal Engür'ün ölümü sanat camiasını yasa boğdu - Son Dakika


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