Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor - Son Dakika

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, dün akşam 26. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Ekranlarda fırtına estirmeye devam eden Yargı, pazar günlerinin reytinglerini altüst ediyor. Yargı dizisi 26. Bölümde Ceylin, babasının ölüm haberi ile yıkılıyor!

ZAFER'IN ÖLÜMÜNÜN ORTAYA ÇIKMASIYLA ÇINAR KONTROLÜNÜ YİTİRİYOR

Zafer'in ölüm haberinin duyulmasından sonra Erguvan ailesi yıkılmıştır. Başta Gül ve Ceylin olmak üzere tüm aile şok içindedir. Ilgaz elinden geldiğince Ceylin'in yanında olurken Metin ve Çınar için vicdan muhasebesi başlamıştır. Çınar yavaş yavaş kontrolünü kaybetmektedir..