Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor - Son Dakika
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Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor

28.03.2022 11:22
Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor

Kanal D ekranlarını kasıp kavurmaya devam eden Yargı, pazar günleri reytingleri alt üst ediyor. Dikkat çeken hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Yargı, dün akşam 26. bölümüyle ekranlara geldi.

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, dün akşam 26. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Ekranlarda fırtına estirmeye devam eden Yargı, pazar günlerinin reytinglerini altüst ediyor. Yargı dizisi 26. Bölümde Ceylin, babasının ölüm haberi ile yıkılıyor!

Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor

ZAFER'IN ÖLÜMÜNÜN ORTAYA ÇIKMASIYLA ÇINAR KONTROLÜNÜ YİTİRİYOR

Zafer'in ölüm haberinin duyulmasından sonra Erguvan ailesi yıkılmıştır. Başta Gül ve Ceylin olmak üzere tüm aile şok içindedir. Ilgaz elinden geldiğince Ceylin'in yanında olurken Metin ve Çınar için vicdan muhasebesi başlamıştır. Çınar yavaş yavaş kontrolünü kaybetmektedir..

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Yargı 26. Bölüm 2. Fragman Yargı 26. Bölüm 2. Fragman Soyer'den millet bahçesi için yıkımlara tepki: 'Yargı süreci devam ediyor' Soyer'den millet bahçesi için yıkımlara tepki: 'Yargı süreci devam ediyor'

Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor - Son Dakika


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