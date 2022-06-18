Yargı'nın Parla'sı Zeynep Atılgan, en zorlandığı sahneyi anlattı: Panik atak sahnesinde rolden çıkamadım

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı'da Parla rolünü oynayan Zeynep Atılgan, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Yargı dizisindeki rolünden bahseden genç oyuncu gelecek planlarından ve Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu ile çalışmanın avantajlarından bahsetti.

Zeynep Atılgan, Melis Yaşar'ın "Oyunculuk kariyerine nasıl başladın?", "Yargı dizisine nasıl seçildin?" "En zorlandığın ve en eğlendiği sahne hangileriydi?" ile "Çevrenden nasıl tepkiler aldın?" sorularına cevap verdi.