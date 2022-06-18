Yargı'nın Parla'sı Zeynep Atılgan, en zorlandığı sahneyi anlattı: Panik atak sahnesinde rolden çıkamadım - Son Dakika
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Yargı'nın Parla'sı Zeynep Atılgan, en zorlandığı sahneyi anlattı: Panik atak sahnesinde rolden çıkamadım

18.06.2022 14:25
Yargı'nın Parla'sı Zeynep Atılgan, en zorlandığı sahneyi anlattı: Panik atak sahnesinde rolden çıkamadım

Yargı dizisinin sevilen oyuncularından Zeynep Atılgan, Haberler.com'un YouTube stüdyosuna konuk oldu. Oyunculuğa başlama serüveninden bahseden Atılgan, Yargı dizisinde en zorlandığı ve en eğlendiği sahneleri anlattı.

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı'da Parla rolünü oynayan Zeynep Atılgan, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Yargı dizisindeki rolünden bahseden genç oyuncu gelecek planlarından ve Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu ile çalışmanın avantajlarından bahsetti.

Zeynep Atılgan, Melis Yaşar'ın "Oyunculuk kariyerine nasıl başladın?", "Yargı dizisine nasıl seçildin?" "En zorlandığın ve en eğlendiği sahne hangileriydi?" ile "Çevrenden nasıl tepkiler aldın?" sorularına cevap verdi.

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Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Youtube, Kanal D, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı'nın Parla'sı Zeynep Atılgan, en zorlandığı sahneyi anlattı: Panik atak sahnesinde rolden çıkamadım - Son Dakika


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