Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ender ve Çağatay evlenecek mi?

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma dizisi her pazartesi izleyicisiyle buluşuyor.

YASAK ELMA'DA NELER OLDU?

Çağatay Ender'in teklifi karşısında şaşırmış olsa da, kimseyle anlaşma yapmaya yanaşmaz. Herkes için kilit isim olan Sami'nin oğlu Ekin'e herkes kendi yöntemleriyle ulaşmaya çalışır. Kumru ne yaparsa yapsın, Doğan ve Yıldız'ın yakınlaşmasına mani olamaz…