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Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ender ve Çağatay evlenecek mi? - Son Dakika

Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ender ve Çağatay evlenecek mi?

08.02.2022 10:16
Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ender ve Çağatay evlenecek mi?

5 sezondur devam eden FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'da sular durulmuyor. Ender'in Çağatay le evlenme planı, Yıldız'ı nasıl etkileyecek. Çağatay teklifi kabul edecek mi?

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma dizisi her pazartesi izleyicisiyle buluşuyor.

YASAK ELMA'DA NELER OLDU?

Çağatay Ender'in teklifi karşısında şaşırmış olsa da, kimseyle anlaşma yapmaya yanaşmaz. Herkes için kilit isim olan Sami'nin oğlu Ekin'e herkes kendi yöntemleriyle ulaşmaya çalışır. Kumru ne yaparsa yapsın, Doğan ve Yıldız'ın yakınlaşmasına mani olamaz…

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Yasak Elma, Eda Ece, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ender ve Çağatay evlenecek mi? - Son Dakika Magazin


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