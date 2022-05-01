Yasaklar Kalkacak Her Şey Normale Dönecek - Son Dakika
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Yasaklar Kalkacak Her Şey Normale Dönecek

01.05.2022 23:07
Yasaklar Kalkacak Her Şey Normale Dönecek

Ülkemizde pandemi döneminin son demlerini yaşadığımız bu günlerde ülke gündeminde olan müzik yasağı Ramazan, ayının bitmesiyle ve yaz sezonun gelmesiyle birlikte tekrardan konuşulmaya başlandı.

Eğlence sektörü ve müzik piyasanın yıllardır içinde bulunan birçok ünlü isminde menajerliğini ve bir yandan da danışmanlığını yürüten Dilek Bardak sektör hakkında açıklamalarda bulundu.

Bardak "Yaz sezonu ve bayram tatilinin de gelmesiyle birlikte gün içerisinde onlarca telefon görüşmesi yapıyoruz mekanlarla hatta bazı aramalara yoğunluktan dolayı yetişemiyoruz bile. Ama önümüzdeki sezondan çok umutluyum bence bütün yasaklar kalkacak ve eğlence sektörü kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek ve en önemlisi de binlerce çalışan evine ekmek götürebilecek" dedi.

Yasaklar Kalkacak Her Şey Normale Dönecek
Yasaklar Kalkacak Her Şey Normale Dönecek

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Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yasaklar Kalkacak Her Şey Normale Dönecek - Son Dakika


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