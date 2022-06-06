Yaza Partiyle 'Merhaba' Dediler!

Swissötel İstanbul'da gerçekleşen etkinlikte Güzide Duran, Hande Doğandemir, Fırat Çelik, Emir Elidemir ve Ege Kökenli gibi isimler yer aldı. Davette Bade'nin canlı performansı katılımcılardan beğeni topladı.

"TEK KİŞİLİK TİYATRO OYUNU İLE DÖNÜYOR"

Davete katılan Fırat Çelik "Ben iki gün önce geldim Paris'ten. Şahane bir hava ile inanılmaz bir etkinlik." dedi. Yeni projelerinden de bahseden Çelik "Birkaç tane proje var, onları değerlendireceğiz. Ondan sonra da tatil yapacağım bir ay. Eylül ayında da sinema filmi ve tiyatro oyunu var. Tiyatro tek kişilik bir gösteri olacak. Şimdilik söylemeyeyim tiyatro projesini sürprizi kaçmasın." dedi.

Pandemi sürecinde kuzeni ile çektiği dans videolarının sosyal medyada viral olması hatırlatılınca Çelik "Çok tatlı bir şekilde yeğenim ile pozitif videolar yayınladık. İnsanlar da mutluydu, biz de mutlu olduk." dedi.

"ŞU AN GAYET İYİYİZ"

Davete katılan bir diğer isim ise Güzide Duran'dı. Duran "Yaz geldi diyebiliriz, bugün de güzel bir etkinliğine geldim." dedi. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen eski manken bununla ilgili "İyi gidiyor, sürekli yurt dışı ve Türkiye arasında gidip geldiğimiz için gayet keyifli geçiyor. Çocuklar ile birlikte böyle zaman buldukça geliyorum. İnsan özlüyor çünkü hem arkadaşlarını hem de eskiden daha yoğun çalıştığım bir sektördü, dolayısı ile burada ara ara deşarj oluyorum iyi geliyor." dedi.

Muhabirlerin "Dönemin en iyi mankenlerinden biriydiniz. Sonrasında bir anda evlenip yurt dışına gittiniz. Yoğun bir tempodan çıkıp bir anda sakin bir hayata geçmek sizi etkiledi mi? Hayatınızda ne gibi değişikliler oldu?" sorusuna Duran "Bizim gitme sebebimiz sadece kendimiz için değil, çocuklar için de oradayız. Onların eğitimi de devam ettiği için. Arada gidip gelmenin tabii ki şöyle bir güzelliği oluyor. Burayı çok özlüyorum, özlediğin için de daha çok tadını çıkartıyorsun. Şimdi ise yurt dışına tekrar dönünce yoğun bir hayat oluyor, okul ve çocukların aktivitelerinden dolayı. Buraya gelince de arkadaşlar, aile özlemi. İstanbul ve Bodrum'da özlediğimiz yerlere gidiyoruz. Aslında iyi geliyor, hiçbir negatif tarafı yok." dedi.

Geçtiğimiz aylarda eşi ile boşanma haberleri çıkan Duran, bu konu ile ilgili ise "Çıkabiliyor böyle haberler. Benim de bazen şaşırdığım zamanlar oluyor Haberleri görünce. Şu an söylemem gereken bir şey varsa her şey yolunda, çok güzel gidiyor. Çok şükür herhangi bir sorun yok." diyerek boşanma iddialarını yalanlamış oldu.