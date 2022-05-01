Yüsra Geyik'ten Hadise'ye Olay Gönderme! - Son Dakika
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Yüsra Geyik'ten Hadise'ye Olay Gönderme!

01.05.2022 01:07
Yüsra Geyik'ten Hadise'ye Olay Gönderme!

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar'a veda eden güzel oyuncu Yüsra Geyik, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Geyik, özel hayatıyla ilgili şaşırtan bir açıklama yaptı. Ünlü ismin, Hadise'ye yaptığı gönderme gündem oldu. İşte detaylar...

Son yıllarda adı Rıza Kocaoğlu, Ozan Güven ve Serkan Sümer gibi isimlerle anılan Yüsra Geyik, "Hayatımda şu an için kimse yok. Bu işler zaten nasip kısmet" dedi.

"EĞER SEVGİLİM OLURSA..."

Sözlerini sürdüren Geyik, "Şarkıcı Hadise gibi büyük konuşmak istemem. Çünkü kendisi, 'Sevgilimle fotoğrafımı paylaşmam' demişti ama paylaştı. Eğer sevgilim olursa sosyal medya hesabımdan paylaşmam. Konserimde nişan fotoğraflarımı paylaşırım" diyerek hem güldürdü hem de Hadise'yi hedef aldı.

YÜSRA GEYİK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.

Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, Zeliş karakteriyle geniş çevreler tarafından tanınmıştır.

Yüsra Geyik'ten Hadise'ye Olay Gönderme!
Yüsra Geyik'ten Hadise'ye Olay Gönderme!

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Kaynak: Snob Magazin

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