Yüsra Geyik'ten öpüşme sahnesi itirafı - Son Dakika
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Yüsra Geyik'ten öpüşme sahnesi itirafı

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Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteriyle tanınan Yüsra Geyik, öpüşme sahneleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, öpüşme sahnelerinde hiçbir şey hissetmediğini söyledi.

02.01.2025 17:07  Güncelleme: 17:44
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Uzun yıllar rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden ani bir kararla ayrılan ve sonraları Bozkır, Aile ve Taş Kağıt Makas gibi çok sayıda projede yer alan Yüsra Geyik, dizilerdeki öpüşme sahneleri hakkında gündem olacak itiraflarda bulundu.

Şimdilerde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerinde yer aldığı Bir Gece Masalı dizisinde boy gösteren başarılı oyuncu, Yasemin Şefik'in 'Uyduruk Sonlar' programındaki açıklamalarıyla dikkat çekti.

Şefik'in "Herkesin merak ettiği, oyunculuk dünyasının en çok sorulan sorusu öpüşme sahnesi. Öpüşme sahnelerinde karşılıklı ne konuşuyorsunuz?" sorusuna yanıt veren oyuncu, "Açı ayarlarken durmak daha beteri. O esnada hiçbir şey hissetmiyorsun" şeklinde konuştu.

Yüsra Geyik'ten öpüşme sahnesi itirafı

Sunucu ise "Ay bir de ağzı kokuyorsa?" diyerek sorusunu daha da köpürtünce Geyik, "Onları hissedersin tabii. Ama başka türlü bir şey hiç olamıyor. Önceden beğendiğin bir insanla bilmiyorum... Benim başıma gelmedi. Belki o ana kadar gıdıklar ama sonra yine olmazsın" diye yanıt verdi.

Geyik'in bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Yüsra Geyik'ten öpüşme sahnesi itirafı
Yüsra Geyik'ten öpüşme sahnesi itirafı
Yüsra Geyik\'ten öpüşme sahnesi itirafı

Bir Gece Masalı, Arka Sokaklar, Yüsra Geyik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yüsra Geyik'ten öpüşme sahnesi itirafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Bu Kim:
    namus ayaklar altinda vaybe 33 6 Yanıtla
  • monşer null:
    Sen Kimsin Prenses mi Senin İçin Kokuyor 19 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ender kervancıoğlu dansözdür 9 7 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    ferhat eser ablanı gb bıraktım diye bu kadar öfkeli olma oğlum. 5 7 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Sunucunun soruları da kendisinin oldukça tecrübeli olduğunu gösteriyor. 8 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin annesi olabilir mi bu 6 1 Yanıtla
  • monşer null:
    Dansöz Ne Alâka? 4 2 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    yani folloş olmuş sıradanlaşmış 5 0 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    eskiden kaşar şimdi lor oldun (0) yağ 4 0 Yanıtla
  • kanki kanki:
    ferhat eser in eseri kalmamıştır 2 0 Yanıtla
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