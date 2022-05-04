Ziynet Sali'den Çifte Kutlama! - Son Dakika
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Ziynet Sali'den Çifte Kutlama!

04.05.2022 15:07
Ziynet Sali'den Çifte Kutlama!

Pop müziğin başarılı ismi Ziynet Sali bayramın ikinci gününde  Lord's Palace Hotel'de sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının karşısına geçen Sali bayramı, "Her günümüz şeker gibi, bayram gibi olsun" sözleriyle kutladı.

İki gün önce yeni yaşına giren Sali'ye röportaj sırasında pasta sürprizi yapıldı. Bayramı ve doğum gününü bir arada kutlayan Sali, "İki gün önce doğum günümdü. Hepimiz için güzel bir dünya diliyorum." dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN SATIYOR!

"Kıyafetlerinizi bir uygulama üzerinden satıp, yardıma muhtaç çocuklar için para topluyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Sali, "Evet bunu UNICEF bünyesinde yapıyoruz. Çocuklar benim hassas olduğum bir konu. Yıllardır sahnedeyim. Çok kıyafet birikti. Ben de bu şekilde değerlendirmek istedim. Çocuklar için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" cevabını verdi. Yaklaşık 2 buçuk saat sahnede kalan Sali misafirlerine unutulmaz bir bayram yaşattı.

Ziynet Sali'den Çifte Kutlama!
Ziynet Sali'den Çifte Kutlama!
Ziynet Sali'den Çifte Kutlama!
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Röportaj, Bayram, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ziynet Sali'den Çifte Kutlama! - Son Dakika


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