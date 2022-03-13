Zuhal Olcay 'duygu Asena'ya Hayat Verecek - Son Dakika
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Zuhal Olcay 'duygu Asena'ya Hayat Verecek

13.03.2022 14:39
Zuhal Olcay 'duygu Asena'ya Hayat Verecek

Zuhal Olcay, feminist yazar Duygu Asena'nın kült romanı "Aslında Özgürsün" ile aynı adı taşıyan bir dizi projesinde ünlü yazarı canlandıracak. Dizinin ilk tanıtımı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayınlanmıştı.

Ünlü oyuncu Zuhal Olcay, feminist yazar Duygu Asena'nın kült romanı "Aslında Özgürsün" ile aynı adı taşıyan bir dizi projesi ile Gain'de seyirciyle buluşacak. Çocukluk arkadaşı olan 2 kadının ekseninde ilişkilere ve hayata yenilikçi bakış açıları getirmeyi hedefleyen dizinin başrollerini Deniz Çakır ve Bade İşcil paylaşacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir Gain orijinal yapımı olarak izleyiciyle buluşacak dizi, toplumun ve erkeklerin dayattığı kurallara karşı çıkan Belgin ve Berna isimli 40 yaşlarındaki iki kadının arkadaşlığını, özgürlük ve kimlik arayışlarını anlatıyor.

Yazar Duygu Asena 2006 yılında vefat etmişti.

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Zuhal Olcay, Duygu Asena, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Zuhal Olcay 'duygu Asena'ya Hayat Verecek - Son Dakika


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