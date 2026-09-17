Şimşek\'ten kamu çalışanı ve emekliye müjde, maaşlar en az enflasyon kadar artacak

Şimşek'ten kamu çalışanı ve emekliye müjde, maaşlar en az enflasyon kadar artacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT yayınında kamu çalışanları ile emeklilerin maaş artışına ilişkin konuştu. Şimşek, maaşların en az enflasyon kadar artacağını belirtti ancak yeni zam oranı için kesin bir yüzde paylaşmadı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT yayınında ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarına ilişkin, "Kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak" dedi. Yeni zam oranı için kesin bir yüzde paylaşılmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
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