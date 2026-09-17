Şimşek\'ten kamu çalışanı ve emekliye müjde, maaşlar en az enflasyon kadar artacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT yayınında ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarına ilişkin, "Kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak" dedi. Yeni zam oranı için kesin bir yüzde paylaşılmadı.