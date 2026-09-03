Ücretli öğretmenlik görevlendirme sonuçları için tek tarih yok; Muş ve Beyoğlu farklı duyurdu

Ücretli öğretmenlik başvurusu yapan adaylar, görevlendirme sonuçlarını beklerken MEB ülke genelinde ortak bir sonuç tarihi paylaşmadı. Başvurular, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin komisyon çalışmaları ve okullardaki öğretmen ihtiyacı doğrultusunda farklı tarihlerde sonuçlanıyor. Bu sebeple bazı ilçelerde sonuçlar açıklanırken bazılarında değerlendirme süreci sürebiliyor.

Görevlendirmelerde okul ihtiyacı, adayın alan önceliği ve KPSS/AGS puan üstünlüğü esas alınıyor. Muş İl MEM, sonuçların resmi sitede isim listesi olarak duyurulacağını ve ilanın tebligat yerine geçeceğini açıkladı. Beyoğlu İlçe MEM ise komisyon çalışmalarının 17 Ağustos 2026'da başlayacağını bildirdi. Adayların, başvuru yaptıkları ilçenin duyurularını düzenli kontrol etmesi gerekiyor.

Sonuçlar; adaylara SMS veya telefonla bildiriliyor. Ayrıca ilçe milli eğitim müdürlüklerinin internet sitelerindeki Duyurular bölümünde isim listesi ya da e-Devlet üzerinden 'Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Başvurusu' sayfasındaki durum bilgisiyle de öğrenilebiliyor. Beyoğlu İlçe MEM, sürecin kendi başvuru modülünden takip edilebileceğini duyurdu.