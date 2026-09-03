Ücretli öğretmenlik görevlendirme sonuçları için tek tarih yok; Muş ve Beyoğlu farklı duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ücretli öğretmenlik görevlendirme sonuçları için tek tarih yok; Muş ve Beyoğlu farklı duyurdu

Ücretli öğretmenlik görevlendirme sonuçları için tek tarih yok; Muş ve Beyoğlu farklı duyurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı ücretli öğretmenlik başvuruları için ülke genelinde ortak sonuç tarihi belirlemedi; görevlendirmeler il ve ilçe müdürlüklerine göre farklı zamanlarda açıklanıyor. Muş İl MEM sonuçların sitede liste halinde duyurulacağını, Beyoğlu İlçe MEM ise komisyon çalışmalarının 17 Ağustos 2026'da başlayacağını bildirdi.

Ücretli öğretmenlik başvurusu yapan adaylar, görevlendirme sonuçlarını beklerken MEB ülke genelinde ortak bir sonuç tarihi paylaşmadı. Başvurular, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin komisyon çalışmaları ve okullardaki öğretmen ihtiyacı doğrultusunda farklı tarihlerde sonuçlanıyor. Bu sebeple bazı ilçelerde sonuçlar açıklanırken bazılarında değerlendirme süreci sürebiliyor.

Görevlendirmelerde okul ihtiyacı, adayın alan önceliği ve KPSS/AGS puan üstünlüğü esas alınıyor. Muş İl MEM, sonuçların resmi sitede isim listesi olarak duyurulacağını ve ilanın tebligat yerine geçeceğini açıkladı. Beyoğlu İlçe MEM ise komisyon çalışmalarının 17 Ağustos 2026'da başlayacağını bildirdi. Adayların, başvuru yaptıkları ilçenin duyurularını düzenli kontrol etmesi gerekiyor.

Sonuçlar; adaylara SMS veya telefonla bildiriliyor. Ayrıca ilçe milli eğitim müdürlüklerinin internet sitelerindeki Duyurular bölümünde isim listesi ya da e-Devlet üzerinden 'Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Başvurusu' sayfasındaki durum bilgisiyle de öğrenilebiliyor. Beyoğlu İlçe MEM, sürecin kendi başvuru modülünden takip edilebileceğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı, Beyoğlu, Memur, Muş, Son Dakika

Son Dakika Memur Ücretli öğretmenlik görevlendirme sonuçları için tek tarih yok; Muş ve Beyoğlu farklı duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti
Nijerya Plateau eyaletinde difteri can aldı, ölü sayısı 23’e ulaştı Nijerya Plateau eyaletinde difteri can aldı, ölü sayısı 23'e ulaştı
Üvey baba tartışması kanlı bitti 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı Üvey baba tartışması kanlı bitti! 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
Ankara Altındağ’da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü Ankara Altındağ'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü
Ümraniye’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet A. hayatını kaybetti Ümraniye'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet A. hayatını kaybetti
Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü

23:48
Sultanbeyli’de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi
Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi
23:17
Silivri açıklarındaki kazaya ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı
Silivri açıklarındaki kazaya ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı
23:05
4 meclis üyesi CHP’den istifa etti Üsküdar Belediyesi AK Parti’ye geçiyor
4 meclis üyesi CHP'den istifa etti! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
22:29
Babacan’dan Davutoğlu’na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale
Babacan'dan Davutoğlu'na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale
21:23
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
20:32
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 23:59:53. #7.12#
SON DAKİKA: Ücretli öğretmenlik görevlendirme sonuçları için tek tarih yok; Muş ve Beyoğlu farklı duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement