BYD, Türkiye'de fabrika planlarını askıya alırken Han Sedanını 4 Milyon 873 Bin TL'lik Fiyatla Listeden Çıkardı - Son Dakika
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BYD, Türkiye'de fabrika planlarını askıya alırken Han Sedanını 4 Milyon 873 Bin TL'lik Fiyatla Listeden Çıkardı

BYD, Türkiye\'de fabrika planlarını askıya alırken Han Sedanını 4 Milyon 873 Bin TL\'lik Fiyatla Listeden Çıkardı
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Çinli otomobil devi BYD, Türkiye'de fabrika yatırımını askıya almasının ardından model gamında sadeleşmeye gidiyor. Şirket, 1 Eylül itibarıyla güncellenen resmi fiyat listesinden BYD Han modelini tamamen kaldırdı. Daha önce 4 milyon 873 bin TL'ye satılan sedan, artık resmi satış kanallarında yer almıyor ve Türkiye'deki BYD model sayısı giderek azalıyor.

BYD, Türkiye'de fabrika planlarını askıya almasıyla büyük tepki çekmişti. Bu süreçte model yelpazesinde ve resmi fiyat listesinde güncellemelere giden Çinli dev, bu ay kapsamında beklenmedik bir hamle daha yaptı.

Şirket, 1 Eylül itibarıyla devreye alınan yeni fiyat listesinden dikkat çeken bir sedan modelini çıkardı. Tasarımı beğenilen BYD Han, firmanın listelerinden tamamen kaldırıldı.

Daha önce 4 milyon 873 bin TL satış fiyatıyla sunulan Han, artık resmi satış kanallarındaki listede yer almıyor. Bu model, BYD'nin son zamanlarda listesinden çıkardığı araçlara eklendi ve Türkiye'de satılan BYD otomobillerinin sayısı giderek azalıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil BYD, Türkiye'de fabrika planlarını askıya alırken Han Sedanını 4 Milyon 873 Bin TL'lik Fiyatla Listeden Çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BYD, Türkiye'de fabrika planlarını askıya alırken Han Sedanını 4 Milyon 873 Bin TL'lik Fiyatla Listeden Çıkardı - Son Dakika
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